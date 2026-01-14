信義房屋推動建築能效標示

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
信義房屋響應政府推動建築能效標示，包括內政部建築研究所所長王榮進（左五起）、環境部長彭啓明、信義企業集團創辦人周俊吉等共同響應。信義房屋／提供
信義房屋響應政府推動建築能效標示，包括內政部建築研究所所長王榮進（左五起）、環境部長彭啓明、信義企業集團創辦人周俊吉等共同響應。信義房屋／提供

信義企業集團創辦人周俊吉昨（13）日表示，先前與環境部長彭啓明討論既有建築如何改善碳排的議題，信義房屋（9940）率先響應，今年1月1日起的新接委託案已取得建築能效標示，與綠建築標章的建築物，將在不動產說明書揭示，引領產業做「有意義的事」。

因應全球氣候變遷衝擊，環境部昨日舉辦「綠建築新思維：築綠而居 循環重生」記者會，集結產官學界共思台灣淨零未來，包括環境部長彭啓明、內政部建築研究所所長王榮進、環境部資源循環署副署長林健三、環境部綜合規劃司司長洪淑幸、信義企業集團創辦人周俊吉等均到場響應。

彭啓明表示，建築物從設計使用至拆除重建的全生命周期，也是淨零的關鍵，包括建築在興建時使用具有環保標章的環保建材、拆除建物的營建產出物管理，如營建土方的最終去化地點要納入管理機制等，「好好蓋、也要好好拆，才能讓台灣環境更好」。

王榮進表示，為擴大建築能效的普及化，地政司將推動不動產說明書應記載事項的修法，將是否取得建築能效標示納入不動產說明書，並於實價登錄上標示，透過揭示，消費者在購屋時更清楚能效標示資訊。

周俊吉指出，集團旗下信義開發新建案也申請綠建築標章；另外今年1月1日起，若已取得建築能效標示，與綠建築標章的建築物將在不動產說明書揭示，引領產業做「有意義的事」。

集團旗下的信義估價師事務所在出具房貸估價報告書時，透過資料庫即時比對，估價師將主動對已取得建築能效標示與綠建築標章的建築物在報告書中揭示。

透過仲介端的「不動產說明書」與估價端的「房貸估價報告書」同步響應，提供銀行貸款評估資訊，有助未來綠色金融的接軌。

信義房屋推動低碳建築能效標示與綠建築標章揭示，具獨特競爭優勢，如堅持「全國直營」，確保服務品質與政策執行的一致性；設有專責單位，以系統化流程建置資料庫及產製不動產說明書，為客戶提供完整資訊。

