台泥儲能事業 義大利報捷

台泥（1101）旗下子公司Atlante昨（13）日宣布，成功取得六個義大利重要高速公路服務區充電站建置資格。此次勝出標案的關鍵，在於導入由台泥儲能研發並輸出至歐洲的「充儲一體」模式，也讓台泥專利「EnergyArk水泥儲能櫃」正式進駐義大利交通大動脈。

Atlante拿下的六個據點皆為義大利重要交通樞紐，具備極高的商業與戰略價值。其中包括連結米蘭與羅馬、地位等同台灣「中山高」的A1太陽高速公路Feronia Ovest站，以及貫穿義大利東岸、等同「台灣二高」地位的A14亞德里亞高速公路San Trifone Ovest站。其餘A26、A23及A27路段更是歐洲跨國旅遊的黃金走廊。這意味著Atlante 在義大利已完成從「點」到「線」的布局，確保電動車駕駛在南北貫穿的長途旅行中，都能享受到由台灣技術支撐的穩定電力體驗。

不同於台灣目前國道服務區充電站多採「直連電網」模式，台泥獨家研發的EnergyArk水泥儲能櫃，在「充儲一體」架構中扮演關鍵的「電力緩衝」角色。由於歐洲高速公路服務區通常是電網末端，電力擴容申請動輒耗時數年，EnergyArk能在不更動既有電網架構下，透過離峰蓄電與尖峰放電，支持360kW超高速充電樁的瞬時大電流需求。

台泥董事長張安平自2022年成立子公司Atlante以來，便以建設南歐最大充電網絡與虛擬電網為目標。Atlante至今已於南歐四國布建超過1,000個純綠電充電站點，並逐步將EnergyArk專利水泥儲能櫃導入交通樞紐。

Atlante Italy執行長Gabriele Tuccillo表示，此次取得6個國道指標站點，不僅鞏固了Atlante的市場地位，更向歐洲證明了台泥「充儲一體」模式是未來推動電動交通規模化的關鍵路徑。