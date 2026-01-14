統一集團董事長羅智先勉勵同仁 要有韌性與任性

統一集團董事長羅智先以「穩定中的韌性與任性」勉勵集團同仁。羅智先表示，「韌性」是要懂得順應社會的變遷，正能量的「任性」則在提醒時時勿忘初衷。

統一集團「愛．Sharing」邁向第十年，高雄啤酒節延續17年，另外還有18年的夢時代大氣球遊行及11年的夢時代路跑，羅智先認為，在長時間的堅持下，每年必須不斷挑戰、創新，更在壓力下持續優化各種組織協調能力，這就是所謂的「韌性」。

羅智先表示，「韌性」在這些日子來廣為討論，但是能夠韌性的條件卻很少被人討論。他認為，韌性從來不是無償的所得，而是一個組織必須費盡心力，整體戮力所能共同創造出來的生存及繁榮條件，真正難能可貴的還是要減少埋怨，多做實事來創造能夠韌性的元素。

「韌性」的另一個同音詞彙則是「任性」，羅智先說，如果說「韌性」鼓勵我們要懂得順應社會的變遷，正能量的「任性」則在提醒我們時時勿忘初衷，對於原則的堅持。不論時代多麼變遷，做人做事的行為應該還是要有基本對理想的執著和堅持。