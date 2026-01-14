統一集團董事長羅智先勉勵同仁 要有韌性與任性

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一集團董事長羅智先以「穩定中的韌性與任性」勉勵集團同仁。羅智先表示，「韌性」是要懂得順應社會的變遷，正能量的「任性」則在提醒時時勿忘初衷。

統一集團「愛．Sharing」邁向第十年，高雄啤酒節延續17年，另外還有18年的夢時代大氣球遊行及11年的夢時代路跑，羅智先認為，在長時間的堅持下，每年必須不斷挑戰、創新，更在壓力下持續優化各種組織協調能力，這就是所謂的「韌性」。

羅智先表示，「韌性」在這些日子來廣為討論，但是能夠韌性的條件卻很少被人討論。他認為，韌性從來不是無償的所得，而是一個組織必須費盡心力，整體戮力所能共同創造出來的生存及繁榮條件，真正難能可貴的還是要減少埋怨，多做實事來創造能夠韌性的元素。

「韌性」的另一個同音詞彙則是「任性」，羅智先說，如果說「韌性」鼓勵我們要懂得順應社會的變遷，正能量的「任性」則在提醒我們時時勿忘初衷，對於原則的堅持。不論時代多麼變遷，做人做事的行為應該還是要有基本對理想的執著和堅持。

羅智先 統一集團 董事長

相關新聞

台泥儲能事業 義大利報捷

台泥旗下子公司Atlante昨（13）日宣布，成功取得六個義大利重要高速公路服務區充電站建置資格。此次勝出標案的關鍵，在...

和泰神車改款買氣噴發RAV4 油電版配備大升級

龍頭車廠和泰車昨（13）日發表有神車美譽的RAV4車型大改款，全車系獨推油電混合車加上配備大升級，等同實質降價10%，接...

和泰車總座看車市 一定比去年好

和泰車總經理蘇純興昨（13）日表示，今年國內車市在政策利多與新車攻勢帶動下，汽車產業的景氣可望回溫，整體市場「一定比去年...

統一集團董事長羅智先：統一營運 三個強化

統一集團董事長羅智先表示，景氣受大環境逆風影響，「唯一的確定就是更多的不確定」，營運倍感艱辛；作為全天候生活產業定位的集...

遠東新永續成效 國際肯定

全球最大碳揭露組織CDP（國際碳揭露計畫）發布的2025年評比中，遠東新再度於「氣候變遷（Climate Change）...

信義房屋推動建築能效標示

信義企業集團創辦人周俊吉昨（13）日表示，先前與環境部長彭啓明討論既有建築如何改善碳排的議題，信義房屋率先響應，今年1月...

