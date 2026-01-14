和泰車總座看車市 一定比去年好

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰車（2207）總經理蘇純興昨（13）日表示，今年國內車市在政策利多與新車攻勢帶動下，汽車產業的景氣可望回溫，整體市場「一定比去年好」。

蘇純興指出，今年仍有新購汽車貨物稅減徵5萬元，以及汰舊換新補助5萬元兩大政策優惠，等於購車可享合計10萬元的誘因，加上各品牌新車款持續推出、車廠端促銷力道延續，將成為支撐買氣的重要動能。

回顧去年車市，蘇純興說，去年上半年市場一度因政府釋出關稅調降與貨物稅減徵規劃，導致不少消費者觀望，近半年買氣受到明顯干擾；但在年底政策確定、新購汽車減徵5萬元貨物稅正式上路，以及車廠全力衝刺促銷下，年終買盤回籠，全年仍達41.4萬輛規模。

時序來到今年，年初延續去年底的車市政策利多，同時多家車廠持續加碼購車優惠、大力提振市場買氣，業界對新年度市場看法轉趨正向，和泰原本體質就好，也同步更偏樂觀。蘇純興並指出，和泰車每年都會依據整體經濟發展、國際情勢，以及各車廠新車發表節奏等因素，推估新年度車市規模，並回報日本原廠，作為訂定年度銷售目標與供車規劃的重要依據。

和泰預計將在下周公布今年車市規模預估與展望，不過在正式數字出爐前，蘇純興先透露，展間人潮確實不錯，整體氛圍已較去年明顯回暖，因此他判斷，今年車市表現將優於去年。

