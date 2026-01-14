快訊

農會總幹事職務三級跳…陳右欣空降台肥總座 挨轟政治任命

統一集團董事長羅智先：統一營運 三個強化

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
統一集團董事長羅智先。記者黃淑惠／攝
統一集團董事長羅智先。記者黃淑惠／攝

統一集團董事長羅智先表示，景氣受大環境逆風影響，「唯一的確定就是更多的不確定」，營運倍感艱辛；作為全天候生活產業定位的集團，統一（1216）有「多元化商品」及「多角化經營」兩大強項，未來也將強化集團「通路、生態圈與物流」發展。

羅智先在2026年元旦內部刊物中表示，受到匯率波動及關鍵原料暴漲影響，2025年來集團體驗了在持續進步中的「空前逆風」，警示集團現有的營運模式在變遷環境中難獨善其身，必須「戒慎恐懼」。

面對逆風，羅智先強調集團在多元經營的優勢。他指出，統一作為生活產業定位的集團，所提供的「多元化商品」及「多角化經營」提供集團穩定經營的最大根基。

在多角化業務組合的布局模式下，集團的各單位發揮共濟的互補功能，讓營運可以在不穩定的情勢下能有一個較好預測性的穩定。

在通路方面，羅智先說，2025年，統一與萬達寵物從原有的夥伴結盟成為家人關係，藉由彼此的強項，將可提供這個全台最大專業連鎖寵物體系更豐沛的後盾，成就雙方理念實現。

此外，羅智先也指出，統一集團旗下指標百貨通路Dream Plaza的開幕，則揭櫫了集團在商業經營模式的一章新篇，不僅替集團的零售事業體增添新頁，更也藉此讓物業整合上成就管理一體化的目標。

生態圈方面，羅智先表示，去年uniopen聯名卡的推出，讓過去各單位自行發揮的生態圈有了整合的共同平台，使集團各成員得以協同發揮智慧來提供一站式的生活體驗，集團透過這個整合的平台得以更加洞察消費者的心聲，進而提供更周詳的服務和生活體驗。

物流方面，羅智先表示，集團歷時三年打造的「新市物流園區」正式啟用營運，帶領集團的物流運籌能力提昇一個新的高度，這除了是集團第一個全年度、全時段、全溫層的物流園區，對自我的整合能力也是一個全新的測試，可提供專業服務更佳的支援配套，期望其它北中區物流園區也能順利如期完成運作。

羅智先表示，面對未來，所處的環境肯定將會更為辛苦，但卻也有愈來愈多前所未有的光明前景，集團持續推動進步的巨輪，期望能夠同步並進。

延伸閱讀

羅智先 生活 生態

延伸閱讀

緯承實業馬稠後新廠動土 投資2億元打造中南部物流加工據點

衛福部盼醫院聘外籍照服員 洪申翰：審查無時間表

Ave Mujica全新劇場版《BanG Dream! Ave Mujica prima aurora》秋季上映

偏遠補給無人機 「天馬-1000」成功首飛

相關新聞

台泥儲能事業 義大利報捷

台泥旗下子公司Atlante昨（13）日宣布，成功取得六個義大利重要高速公路服務區充電站建置資格。此次勝出標案的關鍵，在...

和泰神車改款買氣噴發RAV4 油電版配備大升級

龍頭車廠和泰車昨（13）日發表有神車美譽的RAV4車型大改款，全車系獨推油電混合車加上配備大升級，等同實質降價10%，接...

和泰車總座看車市 一定比去年好

和泰車總經理蘇純興昨（13）日表示，今年國內車市在政策利多與新車攻勢帶動下，汽車產業的景氣可望回溫，整體市場「一定比去年...

統一集團董事長羅智先：統一營運 三個強化

統一集團董事長羅智先表示，景氣受大環境逆風影響，「唯一的確定就是更多的不確定」，營運倍感艱辛；作為全天候生活產業定位的集...

遠東新永續成效 國際肯定

全球最大碳揭露組織CDP（國際碳揭露計畫）發布的2025年評比中，遠東新再度於「氣候變遷（Climate Change）...

信義房屋推動建築能效標示

信義企業集團創辦人周俊吉昨（13）日表示，先前與環境部長彭啓明討論既有建築如何改善碳排的議題，信義房屋率先響應，今年1月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。