統一集團董事長羅智先：統一營運 三個強化

統一集團董事長羅智先表示，景氣受大環境逆風影響，「唯一的確定就是更多的不確定」，營運倍感艱辛；作為全天候生活產業定位的集團，統一（1216）有「多元化商品」及「多角化經營」兩大強項，未來也將強化集團「通路、生態圈與物流」發展。

羅智先在2026年元旦內部刊物中表示，受到匯率波動及關鍵原料暴漲影響，2025年來集團體驗了在持續進步中的「空前逆風」，警示集團現有的營運模式在變遷環境中難獨善其身，必須「戒慎恐懼」。

面對逆風，羅智先強調集團在多元經營的優勢。他指出，統一作為生活產業定位的集團，所提供的「多元化商品」及「多角化經營」提供集團穩定經營的最大根基。

在多角化業務組合的布局模式下，集團的各單位發揮共濟的互補功能，讓營運可以在不穩定的情勢下能有一個較好預測性的穩定。

在通路方面，羅智先說，2025年，統一與萬達寵物從原有的夥伴結盟成為家人關係，藉由彼此的強項，將可提供這個全台最大專業連鎖寵物體系更豐沛的後盾，成就雙方理念實現。

此外，羅智先也指出，統一集團旗下指標百貨通路Dream Plaza的開幕，則揭櫫了集團在商業經營模式的一章新篇，不僅替集團的零售事業體增添新頁，更也藉此讓物業整合上成就管理一體化的目標。

生態圈方面，羅智先表示，去年uniopen聯名卡的推出，讓過去各單位自行發揮的生態圈有了整合的共同平台，使集團各成員得以協同發揮智慧來提供一站式的生活體驗，集團透過這個整合的平台得以更加洞察消費者的心聲，進而提供更周詳的服務和生活體驗。

物流方面，羅智先表示，集團歷時三年打造的「新市物流園區」正式啟用營運，帶領集團的物流運籌能力提昇一個新的高度，這除了是集團第一個全年度、全時段、全溫層的物流園區，對自我的整合能力也是一個全新的測試，可提供專業服務更佳的支援配套，期望其它北中區物流園區也能順利如期完成運作。

羅智先表示，面對未來，所處的環境肯定將會更為辛苦，但卻也有愈來愈多前所未有的光明前景，集團持續推動進步的巨輪，期望能夠同步並進。