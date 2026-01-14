遠東新永續成效 國際肯定

全球最大碳揭露組織CDP（國際碳揭露計畫）發布的2025年評比中，遠東新（1402）再度於「氣候變遷（Climate Change）」項目獲得最高等級A級肯定，連續二年入選CDP A-List，名列全球前4%的永續領導企業，顯示其在減碳策略、氣候風險治理及資訊透明度方面，已達國際領先水準。

除氣候議題表現亮眼外，遠東新在「水安全（Water Security）」項目亦展現顯著進展，評等由B級提升至A-領導等級。公司透過導入節水技術、強化水資源管理制度及風險評估機制，有效提升用水效率，並增進各據點對水資源風險的因應能力。

在永續治理方面，遠東新自2019年起即導入氣候相關財務揭露（TCFD）框架，系統性辨識與管理氣候風險與機會，並將相關結果納入經營決策。2025年進一步接軌自然相關財務揭露（TNFD），將對自然資源的依賴與衝擊納入整體治理架構，強化企業長期經營韌性。

在減碳策略上，遠東新化纖與紡織總部的減碳目標已通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）1.5°C路徑審核，成為全球首家通過該標準的化纖企業，展現積極回應全球淨零趨勢的具體行動。

同時，遠東新秉持「以行動實踐永續」理念，致力達成2030年三大低碳轉型目標：減碳50%、綠色原料占比50%、綠色產品占比50%。公司自原料、製程到產品全面推動低碳策略，透過創新技術、循環再利用及供應鏈協作，打造綠色價值鏈，並以實際行動引領產業轉型，朝向低碳、循環、永續的目標邁進。

此外，遠東新於2024年12月首度入選道瓊領先全球指數（Dow Jones Best in Class Indices）「永續新興市場指數」成分股。2025年再創新頁，首次入選標普全球《永續年鑑》，並獲頒「最佳進步獎」。最新整體評比分數更較前一年提升10%，展現永續治理成效持續提升，深獲國際投資人與資本市場肯定。

CDP為國際最具影響力的環境資訊揭露系統，致力推動企業資訊透明化與資料驅動的永續轉型，其評比已成為國際衡量企業環境績效的重要指標。遠東新表示，未來將持續深化永續治理與低碳轉型，與全球標竿企業共同推動產業與環境的永續發展。