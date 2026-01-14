快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
TOYOTA新RAV4發表，出席者包括和泰車總經理蘇純興（左起）、TOYOTA總工程師太常根嘉紀、和泰車董事長黃南光。記者邱馨儀／攝影
TOYOTA新RAV4發表，出席者包括和泰車總經理蘇純興（左起）、TOYOTA總工程師太常根嘉紀、和泰車董事長黃南光。記者邱馨儀／攝影

龍頭車廠和泰車（2207）昨（13）日發表有神車美譽的RAV4車型大改款，全車系獨推油電混合車加上配備大升級，等同實質降價10%，接單大噴發。

此前預接訂單達5,000輛，本月接單將破1萬輛，全年銷售衝達3萬輛，有望挑戰2020年3.1萬輛的歷史紀錄，助攻和泰車今年全年銷量再創新高。

和泰車總經理蘇純興出席大改款RAV4發表會並指出，旗下重要車款RAV4大改款104萬元起，正式上市前接單已超過5,000輛，昨日宣布售價、配備以及實車上市後，由於配備大升級以及外觀符合目前的審美，預計在月底前接單即可破1萬輛，全年銷售目標3萬輛。

蘇純興透露，大改款RAV4因日本、美國銷售熱，全球配額恐怕不足，和泰車目前已經在想辦法向日本原廠爭取更多配額。

由於配額有限，元月交車台數約在1,500輛，並因目前訂單集中在高階的GR車款，目前下單恐怕要等上二到三個月後才能交車，形成疫情緩解之後，少見下單要等待多時的榮景。

更因RAV4為進口車冠軍車款，對和泰車的整體銷售影響重大，和泰車並預估如果能拿到更多的配額順利交車，和泰車今年的銷售量，將有機會再較去年進一步成長，帶動品牌量能續強。

和泰車指出，TOYOTA RAV4 自1997年導入台灣以來，累計銷售突破32萬輛，並且亦曾是全球年度銷售霸主，全新第六代日本進口大改款 RAV4以三種全新外觀與內裝設計，另外還有三大優勢，一為TSS 4.0主動安全系統，二為全車原廠配備，並可無線連接Apple Carplay與Android Auto，再加上動能配備調整，以及改款後全車系都為油電車。

價格方面，相對於改款前售價不變，但是改款後全車系只推「油電車」，而前代油電版售價原本就比汽油版貴上10萬元，又加上配備大升級，因此換算後等於實質降價一成以上，這也是快速吸引買盤下訂的主因。

和泰車TOYOTA車輛營業本部長王世豪分析，本月訂車恐要等三個月才能交車。

和泰神車改款買氣噴發RAV4 油電版配備大升級

