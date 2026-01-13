搶攻企業高端贈禮市場 卡柏蒂《駿馬花禮》吸睛討喜

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
CUPETIT卡柏蒂2026新春限定《駿馬花禮》，成功搶占企業高端贈禮市場。業者提供
迎接農曆年到來，中部地區知名的法式精品甜點品牌「CUPETIT卡柏蒂」持續引領新春送禮話題；首波推出的《駿馬花禮》系列，以多元品項與時尚配色，成功搶占企業高端贈禮市場，部分款式更出現完售佳績。

延續這股熱銷氣勢，卡柏蒂CUPETIT進一步鎖定年節送禮的儀式感與趣味性，巧妙結合年節不可或缺的娛樂元素「麻將」，再推出話題性十足的《富貴發財》麻將鐵盒限量收藏款，將法式優雅與台式趣味完美融合，為新春送禮注入創意與驚喜。

品牌將法式優雅與台式趣味完美融合，結合了台灣年節文化中發財好運的吉祥寓意，推出四款新春限定吉祥字樣包裝，讓走春送禮不僅吸睛、話題性十足，更充滿討喜祝福。

此外，針對偏好喜慶大氣與長輩市場的送禮需求，卡柏蒂也同步主打《駿馬花禮》系列中的「緋紅盈喜」禮盒，以象徵吉運的駿馬奔馳為設計主軸，搭配大氣的緋艷紅色調，傳遞出新年盈喜之意。

年節聚會少不了牌桌切磋與親友寒暄，卡柏蒂特別將中秋節好評熱賣、供不應求的「小布列塔尼酥餅」升級為2026年節限定的《富貴發財》系列。打破傳統曲奇厚重且易碎的口感，打造成一口尺寸，不沾手也不掉屑，在走春聊天或摸牌切磋時，能保持優雅姿態，從容享受頂級味蕾饗宴。

卡柏蒂小布列塔尼酥餅，選用歐洲頂級發酵奶油與法國鹽之花，精準掌握鹹甜交織的完美比例。除了中秋熱銷的「經典原味」與「經典可可」，今年春節更推出「深焙紅烏」與「桂香金萱」兩款台灣茶風味，將法式酥餅工藝與在地細緻茶香完美揉合。

最令品牌引以為傲的是，小布列系列在2026年榮獲有「食品界米其林」之稱的iTi國際風味絕佳獎（原iTQi）肯定：經典原味憑藉卓越層次，榮獲三星最高榮譽，經典可可亦摘下一星獎章肯定。

卡柏蒂說，四款口味組合豐富，由三星殊榮的原味坐鎮「發」款，展現純粹奶油香；獲獎可可則在「財」款體現完美的苦甜平衡；「富」與「貴」分別由韻味悠長的紅烏與清雅的桂香金萱交織在地茶香。

為提供更多元且精緻的味蕾體驗，卡柏蒂今年特別展開重磅聯名。「緋紅盈喜」系列禮盒分別攜手兩大領導品牌：其一為聯名「大武山牧場」，納入選用AA級鮮蛋製作的經典原味與特濃可可蛋捲；其二則與頂級中式點心品牌「無二」合作，精選高品質的經典芝麻與花生養生堅果酥。

即日起至1月27日，卡柏蒂年節禮盒開放早鳥訂購，最高可享88折優惠，單筆折後滿3,000再享單一地址免運。

一口一顆不掉屑！CUPETIT卡柏蒂小布列塔尼酥餅讓年節聚會也能優雅品味甜點。業者提供
卡柏蒂將供不應求的「小布列塔尼酥餅」升級為2026年節限定「富貴發財」系列。記者宋健生/攝影
