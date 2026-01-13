天羅地網輻射無所遁形！國產複合奈米網材自主研發成功

九杏生技積極投入產學合作計畫，以日本福島「天羅地網．輻射無所遁形」構想為起點，與清大核種特性研究團隊及紡織產業綜合研究所合作，成功開發台灣本土的「天羅地網」多功能奈米網狀材料，標榜可有效去除水中放射性核種高達99%以上，與日本不相上下。

而多功能奈米網狀材料獨特的綠色環保生產製程，不但可以大量減少使用溶劑與廢棄物產生約50%，並降低成本一半以上，受到各界高度關注。

2011年3月福島事故後，引發全世界對輻射的恐懼與疑慮，並擴大查驗日本進口農漁產品，加上2023年福島將淨化後的核處理水排放至太平洋，更引發周圍國家的反對與嚴重關注。

清華大學放射性核種特性研究團隊的李傳斌博士，長期專注於放射性廢棄物處理與處置技術研究工作，2023年清華大學是台灣唯一學術單位受邀參訪福島電廠，放射性廢棄物處置技術研發中心(RWRDC)與日本非營利(NPO)永續環境研究所，簽署以第三方平行驗證合作備忘錄(MOU)。

透過雙邊加強對農漁產品的輻射檢測報告比對與健康長期風險評估，以全球環境永續發展目標(SDGs)，共同合作研發低碳環保放射性核種吸附材料，消除與降低在環境土壤中的輻射與各種毒物污染。

日本非營利(NPO)永續環境研究所理事長大貫敏彥表示，日本政府在311福島核輻射洩漏後，為控制與縮小輻射污染範圍與區域，在溪口、湖邊、港口與海岸邊，布下如蜘蛛網狀的「天羅地網」過濾網，進行海水中的放射性核種吸附、濃縮、去除與淨化，獲得非常優越的效果，也降低輻射污染範圍持續擴大。

根據資料顯示，2019年台電公司曾在廠內放射性廢液淨化系統，利用該批濾材材料進行試驗與驗證，取得相同的效果，並已著手規劃在電廠除役後，利用奈米過濾網進行大量放射性廢液淨化工作。

除此之外，2025年核安會輻射偵測中心執行國家海域放射性核種監測計畫中，為加強分析海水中放射性核種，亦利用該批纖維材料進行核種吸附與濃縮材料驗證。

此奈米網狀纖維材料具有對放射性核種超優越吸附性能，與不受輻射傷害而劣化的穩定性，且可在500度以下進行減容焚化，其減容比可達1,000以上，1公噸纖維焚化後僅剩1公斤的灰燼，大量減少放射性廢棄物貯存空間，將有利我國電廠除役後，放射性廢棄物最小化管理計畫執行。

2023年清大核種研究團隊李傳斌博士提出「以廢治核廢」計畫，利用低碳環保的創新表面處理技術，並與核安會輻射偵測中心進行合作開發，利用各式不同工業與農業廢棄物，包括：天然沸石、活性碳等，進行改質嫁接特殊官能基與環保小分子，成功應用於海水中去除放射性核種，是目前唯一具有獨立知識產權與放射性核種去除技術發明專利。

2024年清大核種研究團隊首度獲得一筆經費，來自企業九杏生技公司捐贈，這筆捐款將專款專用於台灣對核電廠除役後，低碳永續材料開發的青年人才培育和相關研究工作。

九杏生技董事長吳清源指出，在全球面臨氣候變遷與環境破壞的挑戰之際，永續發展已成為各國政府與社會各界共同努力的目標，近期AI技術快速發展使電力需求快速上升，在國外新型核電技術已快開始進入商轉階段，回過頭卻發現台灣核電專業人才，因政府推動非核家園政策面臨老化與退休。

吳清源表示，面對我國政府發展新時代核能技術前提「核安無虞 核廢有解 全民共識」，清華大學為我國唯一具有核能專業知識與豐富實務經驗的頂尖大學，長期為我國培養核能專業知識人才的搖籃。

他希望藉由此次捐贈拋磚引玉，特別是在台灣核廢處理和環境永續發展上，為天地人盡一份心力，也替台灣的未來打造堅實的核專業人才基礎，此次捐贈資金用途為「推動環境永續低碳材料開發之人才與學生培育計畫」，並提升公眾對核廢處理和環境保護的意識。