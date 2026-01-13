快訊

台指期夜盤高檔震盪 法人揭秘主力「空頭回補劇本」

財神降臨！大樂透頭獎1.1億元一注獨得 開在「這縣市」

行駛國道1號林口路段車輛突故障 駕駛下車查看遭後車撞飛OHCA

全台罕見高規維安生活圈 AIT特區磁吸高資產買盤

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
美國在台協會周邊戒備森嚴，居住品質優良。圖／信義房屋提供
美國在台協會周邊戒備森嚴，居住品質優良。圖／信義房屋提供

自美國在台協會(AIT)進駐內湖以來，該區已躍升為全台罕見擁有國際級高規格維安的生活圈。不同於一般豪宅區，AIT特區憑藉高治安規格、棋盤式街廓與高綠覆率，保留美式生活的悠閒氛圍，吸引重視身家安全的高資產族群目光。

在風險意識抬頭的當下，真正無可取代的價值在於安全性。台北市由國家行政資源與外交地位形塑的三大堡壘有中正博愛特區、士林天母使館特區與內湖AIT特區，其中唯有AIT特區完美平衡森嚴維安與生活機能。

AIT特區生活氛圍獨樹一幟，步行即達捷運文湖線內湖站與CityLink商場，坐擁清白公園且鄰近三軍總醫院，醫療與商業機能完備。更重要的是，區域內匯聚AIT官員、企業主與高階主管，住戶素質整齊，「千金買房，萬金買鄰」的菁英聚落效應，成為房價最有力的支撐。

信義代銷永續研展組協理童莉婷分析，惜售氛圍更是直接反映在市場供給，區內屋齡10年內的物件釋出量屈指可數，供給近乎真空，顯示屋主對環境的高度認同，多傾向長期持有。星雲街與金湖路一帶長期由豪宅社區主導，包括屋齡21年的「元利榮耀世紀」，近一年成交均價已達108萬；屋齡13年的「文心AIT」總價更屢破億元大關。

觀察內湖捷運沿線預售行情，捷運港墘站受惠內科紅利，成交價區間落在125-150萬之間，反觀AIT特區內開發趨近飽和，土地取得不易，供給稀少，近期預售案開價約120-130萬，兩者存在價差。

童莉婷表示，AIT特區如同市中心罕見的莊園，擁有離塵不離城的寧靜與舒適，又具備國際級的治安規格，深受渴望慢活步調、同時追求資產增值的換屋族青睞，前景備受看好。

生活 捷運 豪宅

延伸閱讀

擔心遭暗殺？北韓人事異動 金正恩更換維安隨扈工作負責人

世足賽／維安升級 美斥資1.15億美元防無人機

黃國昌率團拜會白宮國安會、AIT總部 交流細節全保密

AIT處長谷立言會晤蔣萬安 商討如何加強美台安全、商業等合作

相關新聞

天羅地網輻射無所遁形！國產複合奈米網材自主研發成功

九杏生技積極投入產學合作計畫，以日本福島「天羅地網．輻射無所遁形」構想為起點，與清大核種特性研究團隊及紡織產業綜合研究所...

築綠而居・循環重生 環境部聯手內政部推動綠建築循環新思維

環境部13日舉辦「綠建築新思維：築綠而居・循環重生」記者會，攜手內政部、學界與產業代表，宣布將「淨零綠生活」延伸到我們每...

再傳捷報！長榮航空連13年受評鑑肯定 獲全球最安全航空公司第8名殊榮

長榮航空（2618）再傳捷報。國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 13日公布最新「全球最安全...

興建、包租、補貼併行 全租會：包租代管弱勢媒合逾4成、成重要補位

針對近日外界對政府社會住宅政策提出的相關質疑，租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會副理事長王則人表示，從產業觀察角度來看，...

【重磅快評】社宅先騙票再跳票 賴清德更甚蔡英文

賴清德總統社宅政見跳票，在野黨批評蔡政府時期還會用騙的，現在賴總統是騙都懶得騙，上任一年多都在擺爛，呼籲監察院調查，內政...

2025年北市屋主賣房轉手平均大賺近500萬 中南部賣方獲利全回吐

根據住商機構統計實價資料，2025年全國售屋平均獲利金額約縮水4.7%；不過，雙北市房市展現出韌性，其中房價最高的台北市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。