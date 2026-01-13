友善環境 創造卓越／設內部碳定價 有效落實轉型

臺灣碳權交易所（簡稱碳交所）於2023年8月7日掛牌成立，開始上架碳額度商品，使國內外碳權在台灣市場上得以進行交易，以因應半導體、科技、製造業等企業及其國際供應鏈對碳額度的需求。碳交所的成立象徵台灣碳市場的起步，然而目前交易量仍有限，碳額度價格偏高亦成為市場發展的挑戰之一。

政府預計於2026年試行ETS，與碳費制度形成「碳費＋碳交易」的雙軌碳定價體系，並規劃台版CBAM制度，期望與ETS建立制度連結，進一步整合碳費、CBAM與ETS等市場機制，提供穩定的價格訊號，鼓勵企業投資低碳技術並提升減碳效率。

值得注意的是，今年台灣首次被納入世界銀行碳定價報告，顯示我國在全球碳治理體系中的角色逐漸浮現。面對國際供應鏈的減碳要求與CBAM等制度壓力，台灣積極推動碳定價政策與市場機制，展現與國際接軌的企圖心。

儘管目前費率設定相對保守，主要針對排放量大的企業，可能無法有效促使企業進行深度減碳，制度尚待強化與完善。

碳定價制度在全球與台灣的推動過程中面臨多項挑戰，亟須持續調整與優化。全球碳市場價格受各區域及國家的政策變動、能源價格起伏及整體經濟情勢影響。

根據世界銀行與國際能源總署（International Energy Agency, IEA）的報告指出，碳價雖有長期上升趨勢，但能源價格與碳排放仍受極端氣候與市場需求影響而波動，導致企業傾向延後設備更新與能源轉型等長期減碳行動。

而各國碳定價制度設計差異大，更可能因政局變化或國際談判結果而變動，使企業難以預測碳成本趨勢，增加企業風險。

此外，部分市場監管與資訊透明度不足，交易機制與碳信用品質尚待提升，影響企業參與意願。

在台灣，碳交易制度仍處於建構階段，碳交易商品選擇仍少，且企業對交易的認知與操作經驗相對有限。同時，碳費制度尚未全面實施，碳成本預期不明，進一步加深購碳決策的不確定性。若制度缺乏穩定政策與完善監管，企業將將難以有效落實減碳與低碳轉型。

此外，企業在面對外部碳定價機制時，普遍感受到成本壓力與決策上的挑戰。隨著全球碳定價制度逐步擴展，碳價上升已成為企業營運成本的重要考量，尤其對鋼鐵、水泥、化工等高碳排產業而言，可能影響其國際競爭力。

然而現行機制多聚焦於外部交易，較少提供企業內部碳排管理所需的工具與指引，缺乏與企業決策流程的整合，使碳成本難以有效內化。企業部門在缺乏明確碳績效指標與財務連結的情況下，往往難以主動推動低碳策略。

因此，若僅依賴外部碳定價機制，企業轉型動能恐難以充分發揮。內部碳定價正逐漸成為企業回應外部碳市場侷限的重要策略工具。透過設定內部碳價，企業能夠將碳排放成本納入投資評估、預算規劃與績效管理，有效補足外部碳定價機制在涵蓋範圍與穩定性上的不足。