管理前哨站／大破大立 開創新局

新年伊始，人們都在檢討一年來的功過得失。企業與組織機構特別用心，回顧過去，布局新策，立刻展開新行動，趁著新年新氣象，營造新競爭優勢，締造輝煌新績效。

2025年國際局勢動盪，區域衝突迭起，演變成戰事頻傳，軍演加劇，情勢緊張，動盪不安。隨著國際局勢與關稅變革，企業經營環境充滿高度不確定性，企業經營困境雪上加霜，競爭局勢更形險峻。不少知名大廠商裁員縮編、併購，甚至黯然退出市場。

就業市場也產生重大變革，企業面臨空前的人才荒，許多產業陷入找不到人做事的窘境，經營頓時陷入困境，加上物價上漲，薪資不漲，人們生活大受影響，實屬多事的一年。

2026年呈現新氣象新活力，期望帶給企業發展的新動能。今年經濟成長率，經濟部預估3.54%，中央研究院預測3.71%，中華經濟研究院預測3.54%，台灣經濟研究院預估2.60%。其他許多重要財經機構及分析師，預測今年我國經濟環境出現好轉跡象，台股可望持續多頭格局，投資人滿懷期待，渴望美夢成真。

值此新年伊始之際，企業要再精進的工作很多。一鳥在手，勝過二鳥在林，無須好高騖遠，但求實事求是，建議抽絲剝繭，務實理出頭緒，聚焦於幾項關鍵項目，逐一落實。

一、看清局勢，順勢因應。經營環境變化起伏不定，有如海上浪潮翻滾，一波接一波，下一波衝往何方，無人知曉。企業經營者雖然沒有興風作浪的本領，卻可以使出乘風破浪，搶搭便車的本事。觀測海象，辨識趨勢，站在浪頭上看清局勢，進而順勢因應，締造贏的成果。

二、調整策略，闊步前進。進入2026年新局，經營者更需要放下身段，思考還有哪些可以改進的地方，一一條列出來，做為調整策略的依據。競爭巨輪不斷向前轉動，速度愈來愈快，幅度愈來愈大，此時機會稍縱即逝，稍有猶豫，就會落入敗部，難有翻身機會。只有快速反應，闊步前進，走在顧客前面，領先競爭者，才能贏得競爭。

三、和諧為貴，群策群力。企業經營過程中和諧為貴，內外部需群策群力來實踐願景。和諧包括同業之間的和諧，共同做大市場大餅，營造既合作又競爭的健康局面。和諧也包括公司全體員工共體時艱，上下層級，目標一致；橫向單位，協力共識。企業只有在和諧氣氛下運作，內外齊心合力，才能營造新競爭優勢。

四、顧客為師，無往不利。顧客是企業賴以生存的命脈，顧客和公司來往的時間維持愈長久，公司獲利愈豐厚。很多公司都標榜「為顧客而經營」的理念，抱持「以客為尊」、「以顧客為師」的謙卑心態，積極和顧客建立良好關係。

現代企業都擅長精研顧客心理，提供迎合顧客所需的產品與服務。只有取信於顧客的公司，才能從從容容，無往不利的贏得青睞。顧客的眼睛雪亮無比，加上獲得資訊的管道愈來愈多元，愈來愈迅速，購買行動也會愈來愈聰明。新時代企業經營，不只是要滿足其當前的需求，更要拉長戰線，放遠眼光，致力於滿足尚未滿足的需求。

新年伊始，正是企業進行年度總檢討的時刻。然而檢討別人比較容易，檢討自己就不簡單了。企業要存活得更健康、更長久，發展得更順暢、更美好，必須突破「檢討」的瓶頸，誠實以對，致力為新年開創新局面。