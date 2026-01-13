行銷線上／營造個人品牌 靠信任勝出

經濟日報／ 許縈欣（Podcast《客戶成功茶水間》主持人）

回顧2025年，你或身邊的人，是否曾出現過這樣的感覺。明明比以前更努力經營內容、社群曝光，卻還是常被問：「你是做什麼的？」案子不是沒有，但價格談得辛苦，合作也很難走深，市場上「看起來什麼都懂的人」愈來愈多，反而讓人開始懷疑：個人品牌，真的還有用嗎？

如果你有過這些困惑，其實並不孤單。這正是2025年，許多企業主、創業者與高階經理人共同面對的現實。

在過去十多年，個人品牌的行銷漏斗很明確，被看見、被記住、被選擇。但在2025年，這條路開始明顯卡關。不是因為大家不努力，而是因為「看起來很專業」的門檻被大幅拉低，AI讓內容大量湧現，製造曝光頻率不再是難度，而獲得信任的成本卻在上升。

市場其實悄悄做了一個轉彎，從有沒有看見你，轉為值不值得被信任、可以安心選擇。如果把2025視為提醒大家調整體質的一年，那 2026年會發現個人品牌會更明確走向以下幾個方向：

第一，信任的標準升級了。市場不再只聽你怎麼說，而是觀察你是否有可被驗證的經驗、案例，與有無第三方信任來源的背書。個人品牌愈來愈像一張信用紀錄，不靠喊口號，而靠長期一致的選擇與行為。

第二，清楚的定位成為真正的競爭優勢。什麼都能講，一直是無法讓人記住的。AI製作內容的廣度與數量，並非人類可以比擬的。要在意的是，是否讓對的人，一聽就懂你在解決什麼問題。

第三，AI會成為標配，但不該成為你的聲音。AI幫助整理、加速與放大已經是基本配備，但能否被長期信任，仍取決於你的判斷、經驗與人味。太過像AI整理出來的個人品牌，反而更容易被替代。

第四，被引用比被看見更重要。AI搜尋與推薦逐漸成為入口，個人品牌從「爭曝光」轉為「爭可被引用的可信度」。能不能成為搜尋出來的答案中的一部分，會比流量本身更關鍵。

第五，個人聲量，持續成為企業與服務的信任入口。無論是創辦人、專業經理人或顧問，市場仍傾向先相信「人」，再相信組織。這也是為什麼領導者與專業者的個人品牌，在B2B 與專業服務領域持續升溫。

第六，一致性與長期性，勝過短期爆發。2026年的個人品牌，更像馬拉松而非衝刺賽。能夠維持立場一致、節奏穩定、價值清楚的人，反而在AI噪音中更容易被留下來。

從2025的總結，到2026的趨勢，指向同一個核心問題。當攤開市場上所有可以被搜尋的選擇，你是不是那個讓人感到可以安心相信的人選？

個人品牌真正影響的，不只是曝光與成交，更是信任建立的速度、合作能走多深、價格是否站得住，及是否自然產生轉介紹與長期關係。

如果你在2025年感到疲累，那不代表你走錯路，而很可能只是來到一個需要「換節奏、換視角」的階段。2026年的個人品牌，不會獎勵聲音最大的人，而是留下那些知道自己要呈現的主軸，也表現得像自己的人。

