築綠而居・循環重生 環境部聯手內政部推動綠建築循環新思維

環境部13日舉辦「綠建築新思維：築綠而居・循環重生」記者會，攜手內政部、學界與產業代表，宣布將「淨零綠生活」延伸到我們每天居住的空間，從建築設計、買賣到拆除再利用，一步步打造資源循環、低碳永續的建築環境。

環境部長彭啓明表示，臺灣已訂下減碳目標，2035 年溫室氣體排放量要比 2005 年減少約 38%。而建築，是減碳非常重要的一環。未來將從「建築的一生」來思考，包括設計與施工時使用環保、低碳建材；購屋時讓民眾清楚知道房子的能源效率；到老屋拆除時「好好拆」，把可用的建材回收再利用，減少浪費。

針對民眾關心的「營建土石方」問題，政府已全面盤點可去化的土石方去處，預估可處理量高達 1.5 億立方公尺。未來將設置公有土方銀行、擴大土石方合法使用管道，並透過電子聯單與 GPS 追蹤運送過程，防止非法棄置，同時結合 AI 科技與跨部會管理，讓營建廢棄物能被有效管理與再利用。

彭啓明也特別澄清，坊間流傳「碳費會讓房價上漲3% 至5%」並不正確。實際上，碳費對房價的影響僅約0.005% 到0.022%，幾乎可以忽略，而且碳費並不向營造或不動產業收取，呼籲業者不要以錯誤訊息誤導民眾、哄抬房價。

為保障購屋民眾的知情權，內政部建築研究所表示，未來將修正不動產說明書規定，要求清楚標示是否取得「綠建築標章」及「建築能效標示」，讓民眾在買房時，可以更容易比較、選擇節能又舒適的好房子。

房仲業者也響應政策，信義房屋創辦人周俊吉表示，將率先在不動產說明書中揭露建築能效與綠建築資訊，與政府及消費者一起推動居住生活的淨零轉型。

活動中，學界與產業代表也分享實際案例，說明如何讓建築更耐熱、更節能，以及如何透過精細拆除、建材回收，讓建築材料循環再生，證明低碳、永續的建築不只是理念，而是已經可以實際做到。

環境部與內政部強調，未來將持續結合產官學與民間力量，建立完整的建築循環生態系，讓民眾住得更舒適、省能源，也一起為環境永續與淨零目標努力。