台灣大推新方案 衝營收
台灣大哥大（3045）全力衝刺行動、企業及新科技營收，昨（13）日宣布推出5G預付卡雙方案，搶寒假商機；打造「M+企業總機」搶企業市場，在醫療市場傳捷報，客戶帳戶數年增兩成；MyVideo「返利黑卡」則吸引付費用戶年增45%。
近年台灣大營收受惠momo富邦媒電子商務業務快速成長，加上合併台灣之星推升營運表現，但2025年營收年減0.3%，為2010年以來首度衰退，主因就是受到momo影響。
台灣大也持續衝刺消費電信事業，企業電信事業除專案收入外，新AIDC開始貢獻營收，此外，影音多享組、遊戲發行、電信金融等新科技事業也持續成長。
看準寒假來臨，返鄉出遊與影音娛樂上網需求同步升溫，台灣大宣布，鎖定短期高用量與學生族群，推出5G預付卡雙方案，「5G 30日全速吃到飽1,400元」方案，鎖定高頻影音、遊戲與社群使用需求，吸引既有4G用戶升級體驗5G網速；「5G 180日全速吃到飽6,000元」方案，則看準適合在台就學、交換或長期停留的外籍學生需求。
