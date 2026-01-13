快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

星宇航空首入榜 躋身全球最安全航空公司第11名

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空以最年輕航空公司之姿，獲得 Airline Ratings 7-Star PLUS 最高等級認證。星宇／提供
星宇航空以最年輕航空公司之姿，獲得 Airline Ratings 7-Star PLUS 最高等級認證。星宇／提供

星宇航空（2646）於國際飛安認證再傳捷報！全球權威航空評鑑機構 Airline Ratings 公布 2026 年度25大「最安全航空公司」，星宇航空以最年輕航空之姿入榜，名列第 11 名，以亮眼成績躋身全球航空安全表現的領先行列。

Airline Ratings 執行長 Sharon Petersen 在公開新聞稿中特別提到，Airline Ratings一般不會將成立時間較短的航空公司納入評比，但星宇航空作為相對年輕的航空公司，其在安全制度建構、營運透明度及整體安全文化上的表現極為突出，在機上安全稽核中更獲得了接近滿分的成績，深獲國際航空業界高度評價，儘管星宇航空是航空產業的新進者，卻已為業界樹立了極高的標準，因此即便成立時間不長，仍在本次評選中即獲得最高等級的肯定。

星宇航空翟健華執行長表示，星宇航空甫獲得 Airline Ratings 7-Star PLUS 最高等級認證，並名列 2026 年全球最安全航空公司第 11 名，我們深感榮幸。這不僅是一項國際肯定，更是全體同仁長期投入飛航安全、嚴謹落實每一項作業細節的成果。雖然我們開航短短5年，但我們的團隊由航空界經驗豐富的專業人員組成，正因如此，星宇航空才能在短時間內建立多條航線，同時維持高標準的飛安管理。星宇航空始終相信，飛安不是口號，而是需要在每天的營運、訓練與決策中持續累積的承諾。希望透過這次評鑑結果，驗證我們在飛航安全上的堅持與責任，是令旅客安心的飛航選擇。

Airline Ratings 為專注於航空安全與產品評比的國際專業平台，本次名單從其長期監測的 320 家航空公司中進行評鑑，綜合考量事故率、機隊年齡、重大事故紀錄、飛行員訓練、國際安全稽核結果，以及近年備受重視的亂流預防與機上安全管理等多項關鍵指標。

Airline Ratings 亦說明，能躋身全球最安全航空公司前 25 名，代表航空公司在面對各類事件時，能透過專業機組訓練、完善程序與高度通報文化以有效控管風險。星宇航空在相關指標上的表現，充分展現其成熟且嚴謹的飛安管理能力。

星宇航空自創立以來，即以國際最高安全標準為核心，持續投資新世代機隊、強化駕駛艙與客艙安全管理機制，並落實飛行員與客艙組員的專業訓練與風險意識養成。未來將持續為旅客打造更安心、舒適且具國際水準的飛行體驗。

星宇航空名列全球權威航空評鑑機構 Airline Ratings 公布2026 年度「最安全航空公司」第 11 名。星宇／提供
星宇航空名列全球權威航空評鑑機構 Airline Ratings 公布2026 年度「最安全航空公司」第 11 名。星宇／提供
星宇航空團隊由航空界經驗豐富的專業人員組成，才能立即維持高標準的飛安管理。星宇／提供
星宇航空團隊由航空界經驗豐富的專業人員組成，才能立即維持高標準的飛安管理。星宇／提供

星宇航空 飛安 文化

延伸閱讀

68%旅客具高度數位素養！ 不只是票價，更在乎「整體感」旅程體驗

星宇發1個月年終獎金使員工炸鍋 薪資平台揭真實平均年薪

華航業績兩個新高 星宇、虎航同步登峰

搭星宇頭等艙惹火商務客！陳漢典喊冤「公道自在人心」

相關新聞

再傳捷報！長榮航空連13年受評鑑肯定 獲全球最安全航空公司第8名殊榮

長榮航空（2618）再傳捷報。國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 13日公布最新「全球最安全...

興建、包租、補貼併行 全租會：包租代管弱勢媒合逾4成、成重要補位

針對近日外界對政府社會住宅政策提出的相關質疑，租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會副理事長王則人表示，從產業觀察角度來看，...

【重磅快評】社宅先騙票再跳票 賴清德更甚蔡英文

賴清德總統社宅政見跳票，在野黨批評蔡政府時期還會用騙的，現在賴總統是騙都懶得騙，上任一年多都在擺爛，呼籲監察院調查，內政...

2025年北市屋主賣房轉手平均大賺近500萬 中南部賣方獲利全回吐

根據住商機構統計實價資料，2025年全國售屋平均獲利金額約縮水4.7%；不過，雙北市房市展現出韌性，其中房價最高的台北市...

內湖21年社區均價一坪108萬 專家：這區高規維安磁吸高資產買盤

信義房屋表示，自美國在台協會（AIT）進駐內湖以來，該區已躍升為全台罕見擁有國際級高規格維安的生活圈。其中屋齡21年的「...

租服全聯會：包租代管弱勢媒合逾四成 成社宅重要補位力量

針對近日外界對政府社會住宅政策提出的相關質疑，租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會副理事長王則人表示，從產業觀察角度來看，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。