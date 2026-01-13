亞翔子公司榮工董事會通過 擬以8.5億元購買駿富國際開發100%股權
亞翔（6139）13日代子公司榮工工程公告，榮工董事會今天決議通過以8.21億餘元購買駿富國際開發持有土地及建物案，以滿足營運需求。榮工並將於2月4日召開115年度臨時股東會，討論擬以8.5億元購買駿富國際開發公司100%股權案。
亞翔代榮工公告表示，榮工董事會通過擬以8.5億元購買駿富國際開發公司100%股權案。並且取得其臺北市中正區城中段一小段822地號等4筆土地及60建號等2筆建物，該土地面積247平方公尺，折合約74.72坪，一坪約1,100萬元；交易總金額為新台幣8億2,192萬元。
榮工並將於2月4日於新北市汐止區大同路一段175號13樓召開115年度臨時股東會，討論擬購買駿富國際開發(股)公司100%股權案。停止過戶起始日期為115/01/21；停止過戶截止日期為115/02/04。
