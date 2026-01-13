長榮航空連續13年受航空評鑑機構肯定 獲全球最安全航空公司第8名殊榮

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮航空（2618）再傳捷報！國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 13日公布最新「全球最安全航空公司」評比結果，長榮航空連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮。

長榮航空總經理孫嘉明表示，本次評比獲得第8名的肯定，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，展現長榮航空長期深耕飛航安全的卓越成果。

孫嘉明指出，飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。

AirlineRatings.com為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

