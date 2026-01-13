TOYOTA RAV4售價104萬元起 高CP值再掀排隊等交車潮

全新的TOYOTA NEW RAV4再掀訂車排隊等交車潮；共有6個級距，售價104萬元起至139萬元，高CP值年銷售目標3萬台，預接單5千張，推估元月接單衝1萬台，由於日本也賣得太好，本月訂車恐要等3個月才能交車。

和泰車（2207）TOYOTA車輛營業本部長王世豪分析，日本進口全球霸主新RAV4，將有三種不同面貌，6個級距讓汽車不再是一個交通工具，是一種生活態度的延伸，本月訂車恐要等3個月才能交車。

TOYOTA新RAV4總工程師太常根嘉紀指出，RAV4導入台灣之後，蟬聯18年台灣進口車銷售冠軍，非常受台灣消費者喜歡，這次大改款要提供給消費者體驗Toyota的多樣性、策略化及智能化，大改款的RAV4，擁有46項主備動的安全配備，提供智慧車生活體驗，讓消費者有更多樣的選擇。

王世豪表示，SUV經典傳奇RAV4於1994年問世，上市後即以其優異的品質與性能，深受國內外消費者喜愛，在全世界已銷售超過1,500萬輛，是全球銷售霸主。

而RAV4自1997年導入台灣後，深受台灣市場好評，不僅18年蟬聯進口車銷售冠軍，累計在台灣銷售也超過32萬輛。

自2025年12月26日開放預接以來，市場詢問熱度瞬間引爆，累計訂單突破5,000張大關，其中RAV4 ADVENTURE、RAV4 GR SPORT等個性化車型占比更高達40%，反映出新世代車主不再滿足於單一用途，更渴望透過座駕展現自我風格的質感生活態度。

王世豪進一步表示，全新第六代TOYOTA RAV4徹底顛覆過往休旅的單一想像，以前所未見的強大陣容強勢回歸，打造了三種截然不同的面貌，讓汽車不再只是交通工具，而是消費者生活態度的延伸。