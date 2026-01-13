快訊

總統府旁騎士與行人爭道雙方一言不合爆口角 他亮戰術直刀下場慘了

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

TOYOTA RAV4售價104萬元起 高CP值再掀排隊等交車潮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰汽車總經理蘇純興（左一）期許TOYOTA新RAV4年銷售目標3萬台。黃淑惠／攝影
和泰汽車總經理蘇純興（左一）期許TOYOTA新RAV4年銷售目標3萬台。黃淑惠／攝影

全新的TOYOTA NEW RAV4再掀訂車排隊等交車潮；共有6個級距，售價104萬元起至139萬元，高CP值年銷售目標3萬台，預接單5千張，推估元月接單衝1萬台，由於日本也賣得太好，本月訂車恐要等3個月才能交車。

和泰車（2207）TOYOTA車輛營業本部長王世豪分析，日本進口全球霸主新RAV4，將有三種不同面貌，6個級距讓汽車不再是一個交通工具，是一種生活態度的延伸，本月訂車恐要等3個月才能交車。

TOYOTA新RAV4總工程師太常根嘉紀指出，RAV4導入台灣之後，蟬聯18年台灣進口車銷售冠軍，非常受台灣消費者喜歡，這次大改款要提供給消費者體驗Toyota的多樣性、策略化及智能化，大改款的RAV4，擁有46項主備動的安全配備，提供智慧車生活體驗，讓消費者有更多樣的選擇。

王世豪表示，SUV經典傳奇RAV4於1994年問世，上市後即以其優異的品質與性能，深受國內外消費者喜愛，在全世界已銷售超過1,500萬輛，是全球銷售霸主。

而RAV4自1997年導入台灣後，深受台灣市場好評，不僅18年蟬聯進口車銷售冠軍，累計在台灣銷售也超過32萬輛。

自2025年12月26日開放預接以來，市場詢問熱度瞬間引爆，累計訂單突破5,000張大關，其中RAV4 ADVENTURE、RAV4 GR SPORT等個性化車型占比更高達40%，反映出新世代車主不再滿足於單一用途，更渴望透過座駕展現自我風格的質感生活態度。

王世豪進一步表示，全新第六代TOYOTA RAV4徹底顛覆過往休旅的單一想像，以前所未見的強大陣容強勢回歸，打造了三種截然不同的面貌，讓汽車不再只是交通工具，而是消費者生活態度的延伸。

無論是穿梭都會、展現俐落時尚的RAV4，或是奔向山海、釋放戶外探索強悍靈魂的RAV4 ADVENTURE，甚至是承襲賽道熱血精神、注入運動化基因的RAV4 GR SPORT，每一款都是專為獨特品味的消費者而生，內裝設計也因應車型搭配不同風格飾板，呼應TOYOTA邁向多元化車款策略，以滿足更多消費者的需求與個人風格偏好。

TOYOTA RAV4共有6個級距，售價104萬元起至139萬元。黃淑惠／攝影
TOYOTA RAV4共有6個級距，售價104萬元起至139萬元。黃淑惠／攝影
TOYOTA RAV4售價104萬起，高CP值再掀排隊等交車潮。黃淑惠／攝影
TOYOTA RAV4售價104萬起，高CP值再掀排隊等交車潮。黃淑惠／攝影
和泰車TOYOTA車輛營業本部長王世豪分析RAV4是一種生活態度的延伸。黃淑惠／攝影
和泰車TOYOTA車輛營業本部長王世豪分析RAV4是一種生活態度的延伸。黃淑惠／攝影
全新第六代TOYOTA RAV4徹底顛覆過往休旅的單一想像。黃淑惠／攝影
全新第六代TOYOTA RAV4徹底顛覆過往休旅的單一想像。黃淑惠／攝影

消費 生活

延伸閱讀

進口休旅銷售霸主新世代Toyota RAV4登場 售價104萬起

在美國暢銷的「美製」Toyota車款將進軍日本市場！

回歸賽道初心！TOYOTA GAZOO Racing宣布正式更名為「GAZOO Racing」

想讓新世代Toyota RAV4更硬派 越野系改裝Jaos出手強化

相關新聞

興建、包租、補貼併行 全租會：包租代管弱勢媒合逾4成、成重要補位

針對近日外界對政府社會住宅政策提出的相關質疑，租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會副理事長王則人表示，從產業觀察角度來看，...

【重磅快評】社宅先騙票再跳票 賴清德更甚蔡英文

賴清德總統社宅政見跳票，在野黨批評蔡政府時期還會用騙的，現在賴總統是騙都懶得騙，上任一年多都在擺爛，呼籲監察院調查，內政...

2025年北市屋主賣房轉手平均大賺近500萬 中南部賣方獲利全回吐

根據住商機構統計實價資料，2025年全國售屋平均獲利金額約縮水4.7%；不過，雙北市房市展現出韌性，其中房價最高的台北市...

內湖21年社區均價一坪108萬 專家：這區高規維安磁吸高資產買盤

信義房屋表示，自美國在台協會（AIT）進駐內湖以來，該區已躍升為全台罕見擁有國際級高規格維安的生活圈。其中屋齡21年的「...

租服全聯會：包租代管弱勢媒合逾四成 成社宅重要補位力量

針對近日外界對政府社會住宅政策提出的相關質疑，租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會副理事長王則人表示，從產業觀察角度來看，...

中南部賣屋獲利「縮水一成」了！房仲建議屋主這麼做

房市吹寒流，屋主售屋獲利縮減。住商機構觀察實價登錄資料，2025年全台售屋平均獲利金額約縮水5%，19萬元，其中高雄市屋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。