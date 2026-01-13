台鐵南港調車場都更上梁 估2028年底完工

台鐵公司首推的公辦都更案「台北市南港調車場都市更新案」，於2026年1月13日舉行更新單元一新建工程上梁典禮，在此之前，更新單元二已於2025年10月28日完成「台鐵棟大樓」上梁典禮，全案工程進度朝2028年底完工目標邁進。

台鐵公司表示，本案分為更新單元一及更新單元二，基地面積共計5.4公頃，為104年度最大公辦都更案，由南港國際一、國際二股份有限公司（國泰人壽保險股份有限公司（合作聯盟）合作成立之特許公司）得標簽約。本案透過公辦都市更新方式攜手民間企業開發，共同開發總樓地板面積逾15萬坪，規劃商場、辦公、住宅、旅館、公益設施等多元複合園區，總投資金額超過新臺幣300億逾元，更新完成後整體總價值可望突破千億逾元。

台鐵公司說，本案更新單元一以「國際商旅中心」為發展定位，整合住宿、購物、娛樂、商務及集會等多元機能，規劃引入國內外知名企業進駐，滿足商務往來與城市活動需求。整體建築規劃為地下5層為停車空間，地上1幢5棟建築物，地下2層至地上1至4樓規劃設置商場空間，將促進在地經濟發展並提升周邊生活品質；5棟建物分別為旅館棟、辦公棟及3棟住宅棟，兼顧商旅服務、辦公機能與居住需求，發揮土地複合使用效益，強化區域整體發展品質。