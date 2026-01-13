看好台灣經濟實力！德廚集團搶攻裝修潮 引進百年廚具品牌「Häcker」

房市買氣冷，但室內裝修市場旺，德廚集團看好台灣經濟成長強勁，擁有龐大的商機，13日宣布，引進德國百年廚具品牌「Häcker」，拓展豪宅市場，除了搶攻自住裝修潮，未來也將進一步深化與高端建案的合作。

德廚集團執行長蔡作偉表示，觀察到台灣經濟實力其實很強，可以使用到高端品質的廚具用品，看好長期的商機，因此引進「Häcker」，一面也可以讓消費者了解到所謂「生活的文化」，而德廚集團過去也有提供廚具產品給「仁愛帝寶」、「一品苑」等，未來也會持續爭取與高端建案的合作。

德廚集團成立逾40年、代理近30個歐美頂級廚具品牌，因應市場結構轉變，引進德國百年廚具品牌「Häcker」，填補集團中高端價位帶產品，回應市場對進口品牌與國產品牌之間的「新選項」需求，並於13日在台北忠孝門市舉辦開幕活動。

蔡作偉表示，受到景氣壓力，近年消費者在裝修與住宅配備上的評估時間明顯拉長，對價格的敏感度亦隨之提高。在居住空間方面，儘管坪數持續縮小，但消費者對居住品質的期待並未降低，反而更集中在廚房這類高頻率使用空間，對材質選擇、風格與機能配置有更高的要求。

他表示，目前單一高端品牌已難以因應多元的市場需求，因此德廚集團除了原先代理的德國頂級廚具Poggenpohl、義大利精品廚具Snaidero外，今年引進德國中高階廚具品牌「Häcker」，其作為德國第二大廚具品牌，已成立逾120年，同時也是傳承四代的家族企業，長期以穩健經營著稱。品牌擁有大型全自動化工廠與完整製造體系，並持續以自有資金投入產能擴建。

在產品特色上，Häcker以多元的門板與材質選擇見長，從低調亞光、天然石材到木紋表現，能因應不同空間條件與風格需求，成為消費者在頂級進口品牌與國產產品之間的新選項。

展示於德廚集團台北忠孝店的Systemat系列，為品牌旗下最高階廚具產品線，主打精緻設計與高度客製化彈性。系列採用SLD纖薄抽屜系統與感應式燈條設計，在極簡比例下兼顧收納容量與使用便利性，特別適合小宅與開放式空間配置。

材質運用上，結合工業鋼金屬烤漆與橡木實木貼皮，透過金屬理性線條與天然木紋的溫潤質感，平衡機能性與生活美感；同時導入如日式燒杉等傳統工藝概念，進一步強化材質的耐用性與視覺層次，展現德國在工藝與設計上的深厚實力。

另一系列Concept130則為中階定位，提供多樣化美耐皿與入門級烤漆門板，搭配精選色系與5年保固，在兼顧設計感的同時，保有高度預算彈性，強調高性價比與穩定品質。

此外，德廚集團近年也在產品配置上導入更多彈性作法。除了櫃體外，亦可搭配下拉式收納籃、多層抽屜等五金系統，極大化亞洲家庭對收納的需求；同時透過多功能中島規劃，讓廚房兼具料理、用餐與交流空間，提升小宅整體使用效率，讓消費者在可控預算內，仍能保有設計感與實用性。