興建、包租、補貼併行 全租會：包租代管弱勢媒合逾4成、成重要補位

針對近日外界對政府社會住宅政策提出的相關質疑，租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會副理事長王則人表示，從產業觀察角度來看，「直接興建、包租代管、租金補貼」的三軌並進策略，是現階段應對都會區土地資源稀缺與急迫居住需求的相對務實作法。政府以「直接興建社會住宅、包租代管、租金補貼」三軌並進的政策架構，回應當前都會區土地資源有限或開發困難、居住需求高度集中現實下，是相對務實且具彈性的治理策略。

王則人指出，依據國土署最新統計，截至2025年底，全國直接興辦社會住宅已累積達12萬2,680戶，其中中央與地方分工合作，分別貢獻約57%與43%的供給量；同時，租金補貼與社會住宅包租代管政策，已實質照顧超過百萬戶租屋家庭。這顯示社宅政策早已跳脫「只靠蓋房子」的單一思維，透過多元工具並行，使政策能因地制宜、即時回應不同族群的居住需求，確保政府對租屋族的承諾得以持續落實。

身兼新北市租賃公會理事長的王則人進一步說明，以新北市社會住宅包租代管的執行經驗來看，該制度最大的優勢在於「精準服務」。歷年成果顯示，透過包租代管媒合的案件中，弱勢戶比例穩定超過四成，涵蓋經濟弱勢、特殊身分與社會弱勢族群，符合社會住宅精神宗旨所揭示「優先照顧弱勢」精神的具體實踐。相較單純的硬體興建，具備專業與在地網絡的租賃業者，能更主動進入社區，協助民眾克服「租不到、租不起、住不好」的現實困境。

針對新北市目前仍存在約11萬戶空屋的現象，王則人認為，這正凸顯包租代管在「化閒置為社宅」上的關鍵角色。相關研究顯示，六都屋齡50年內、具轉型潛力的低度利用住宅仍有相當規模，新北市近年推動的「高齡友善換居」政策，即成功引導長者從老舊、無電梯的住宅，轉住至具備電梯與醫療資源的社宅環境，有效改善「老宅困老人」的結構性問題。未來，公會也將配合政府推動政策，也期待透過更多元化合理稅負誘因，引導房東釋出閒置資源，擴大租賃市場的有效供給。

展望後續，王則人強調，社會住宅政策是一項需要中央與地方、政府與民間長期協力的工程。租賃全聯會與各地公會將持續扮演專業橋樑角色，深化政策溝通、強化業者輔導、推進閒置住宅活化，並完善弱勢戶後續居住關懷服務。唯有透過專業代管，將民間既有房產「公共化使用」，才能在不加重下一代財政負擔的前提下，讓居住正義真正落實於每一個城市角落，成為民眾安心生活的穩定後盾。