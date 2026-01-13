2025年北市屋主賣房轉手平均大賺近500萬 中南部賣方獲利全回吐

根據住商機構統計實價資料，2025年全國售屋平均獲利金額約縮水4.7%；不過，雙北市房市展現出韌性，其中房價最高的台北市，不僅平均轉手獲利達492.5萬元、居六都冠軍，且年增一成也是六都最高。

住商不動產台北市區經理錢思明分析，全國買氣陷入急凍，也讓資產族的金流進行防禦性轉移，其中雙北市因機能成熟，且不管是換屋客群或剛需客戶亦相對具資產條件，對於房價可承受度明顯較高，因此整體屋主就算在房市寒流中銷售，仍具有不少增值空間。

相較之下，2025年中南部縣市出現賣方獲利回吐現象。數據顯示，高雄市屋主平均轉手獲利金額，從2024年的361.6萬元降至2025年的324萬元，年跌幅10.4%，為六都最深。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，房市進入盤整期，過去「閉眼買房都會賺」的年代，已宣告終結，屋主若有資金調度需求，建議適度讓利以縮短銷售天期，先求獲利落袋為安，避免未來面臨更嚴峻的價格競爭。

至於購屋者，賴志昶表示，在當前房市轉為買方市場下，適合積極看房與議價，而看房策略優先考慮區域機能的成熟度、回歸剛性需求，畢竟地段仍是長期房市不敗的王道，資產配置前進最抗跌的都會區，才能在這波市場波動中立於不敗之地。