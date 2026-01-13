快訊

不是伊朗！白宮暗示川普正在監控1地情勢 照片曝光掀熱議

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

2025年北市屋主賣房轉手平均大賺近500萬 中南部賣方獲利全回吐

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據住商機構統計實價資料，2025年全國售屋平均獲利金額約縮水4.7%；不過，雙北市房市展現出韌性，其中房價最高的台北市，不僅平均轉手獲利達492.5萬元、居六都冠軍，且年增一成也是六都最高。住商機構提供
根據住商機構統計實價資料，2025年全國售屋平均獲利金額約縮水4.7%；不過，雙北市房市展現出韌性，其中房價最高的台北市，不僅平均轉手獲利達492.5萬元、居六都冠軍，且年增一成也是六都最高。住商機構提供

根據住商機構統計實價資料，2025年全國售屋平均獲利金額約縮水4.7%；不過，雙北市房市展現出韌性，其中房價最高的台北市，不僅平均轉手獲利達492.5萬元、居六都冠軍，且年增一成也是六都最高。

住商不動產台北市區經理錢思明分析，全國買氣陷入急凍，也讓資產族的金流進行防禦性轉移，其中雙北市因機能成熟，且不管是換屋客群或剛需客戶亦相對具資產條件，對於房價可承受度明顯較高，因此整體屋主就算在房市寒流中銷售，仍具有不少增值空間。

相較之下，2025年中南部縣市出現賣方獲利回吐現象。數據顯示，高雄市屋主平均轉手獲利金額，從2024年的361.6萬元降至2025年的324萬元，年跌幅10.4%，為六都最深。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，房市進入盤整期，過去「閉眼買房都會賺」的年代，已宣告終結，屋主若有資金調度需求，建議適度讓利以縮短銷售天期，先求獲利落袋為安，避免未來面臨更嚴峻的價格競爭。

至於購屋者，賴志昶表示，在當前房市轉為買方市場下，適合積極看房與議價，而看房策略優先考慮區域機能的成熟度、回歸剛性需求，畢竟地段仍是長期房市不敗的王道，資產配置前進最抗跌的都會區，才能在這波市場波動中立於不敗之地。

房市 市場

延伸閱讀

中南部賣屋獲利「縮水一成」了！房仲建議屋主這麼做

港務公司2025年營收創高 年終獎金有望維持4.4個月

北市每市民平均負債將降至2萬元 蔣萬安達成4年減債400億目標

北市副議長葉林傳涉貪聲請變更電子手鐶監控 法官駁：可用衣物掩蓋

相關新聞

【重磅快評】社宅先騙票再跳票 賴清德更甚蔡英文

賴清德總統社宅政見跳票，在野黨批評蔡政府時期還會用騙的，現在賴總統是騙都懶得騙，上任一年多都在擺爛，呼籲監察院調查，內政...

2025年北市屋主賣房轉手平均大賺近500萬 中南部賣方獲利全回吐

根據住商機構統計實價資料，2025年全國售屋平均獲利金額約縮水4.7%；不過，雙北市房市展現出韌性，其中房價最高的台北市...

內湖21年社區均價一坪108萬 專家：這區高規維安磁吸高資產買盤

信義房屋表示，自美國在台協會（AIT）進駐內湖以來，該區已躍升為全台罕見擁有國際級高規格維安的生活圈。其中屋齡21年的「...

租服全聯會：包租代管弱勢媒合逾四成 成社宅重要補位力量

針對近日外界對政府社會住宅政策提出的相關質疑，租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會副理事長王則人表示，從產業觀察角度來看，...

中南部賣屋獲利「縮水一成」了！房仲建議屋主這麼做

房市吹寒流，屋主售屋獲利縮減。住商機構觀察實價登錄資料，2025年全台售屋平均獲利金額約縮水5%，19萬元，其中高雄市屋...

YD Bio攜手愛立基 布局AI癌症診斷

永鼎醫藥有限公司美國母公司YD Bio Limited（納斯達克上市代碼：YDES）1月13日宣佈與愛立基生醫股份有限公司進行合併。雙方共同構建一個一體化、資料驅動的平台。 永鼎董事長兼首席執行

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。