高鐵發生旅客落軌 為防意外高鐵預計2028年全線完成月台門設置
台南高鐵站13日上午發生旅客落軌事件，台灣高鐵公司指出，經鐵路警察完成調查並報請檢察官同意，12:54全線已恢復正常營運，敬請旅客安心搭乘。
高鐵公司指出，感謝旅客在調查期間的耐心與配合，若因此造成行程延誤，依照高鐵旅客運送契約，本事件非可歸責於高鐵公司，亦非屬不可抗力事由，依退費補償規定，將退還行程延誤超過30分鐘以上旅客實收票價之10%。
此外針對未來如何防止類似事件再度發生，高鐵公司強調刻正積極進行車站月台門工程，耗資20.5億元，分階段建置，預計2028年3月全線完成，以防止物品掉落軌道，更確保旅客安全。
