中南部賣屋獲利「縮水一成」了！房仲建議屋主這麼做

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市吹寒流，屋主售屋獲利縮減。住商機構觀察實價登錄資料，2025年全台售屋平均獲利金額約縮水5%，19萬元，其中高雄市屋主平均轉手獲利金額，從361萬元降至324萬元，縮水10%、37萬元最多。

台中、台南屋主轉手獲利金額也分別衰退9.5%、9.2%，都接近一成。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，中南部縣市近年房價漲勢強勁，惟隨利多題材發酵完畢，加上大環境影響，投資買盤退場，買方追價力道減弱，賣方急於脫手，勢必得在價格上做出讓步，導致中南部平均獲利金額出現明顯修正。

另一方面，雙北房市仍展現出韌性，台北市轉手平均獲利492萬元居六都冠軍，且年增一成。

根據統計，台北市2025年平均轉手獲利來到492.5萬元，較2024年的447.4萬元成長10%、45萬元；新北市也從419.6萬元成長至448.3萬元，增幅達6.8%。

住商不動產台北市區經理錢思明分析，全台買氣急凍，資產族群逐漸進行防禦性轉移，雙北市成熟機能，換屋客群或剛需人口對於房價可承受度明顯較高，因此整體屋主就算在房市寒流中銷售，仍具有不少增值空間。

賴志昶提醒，房市已進入盤整期，過去「閉眼買房都會賺」的年代已宣告終結，屋主若有資金調度需求，建議應適度讓利以縮短銷售天期，先求獲利落袋為安，避免未來面臨更嚴峻的價格競爭。

至於購屋者，目前市場逐漸轉往買方市場，適合積極看房與議價，而看房策略可回歸剛性需求，優先考慮區域機能的成熟度，畢竟地段仍是房市王道，資產配置於最抗跌的都會區，才能在市場波動中立於不敗之地。

六都暨全台近年平均轉手獲利金額。住商機構／提供
