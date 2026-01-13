土方之亂引爆建築業「核彈級」災難 李同榮：恐加速房價崩跌

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
土方之亂持續延燒，全台各地建案被土方鎖喉，將引爆台灣營建工程系統性的崩潰。房市趨勢專家李同榮認為，「土方鎖喉」效應將對建築業投下一顆巨大的核彈，對下修中房價缺乏助漲動能，反而只會雪上加霜。

李同榮指出，台灣房市真正危機，並不在利率，也不在買氣，而在一個多數人忽略的地方—土方處理地下化。房市利率高有機會降、景氣壞有機會轉好、買氣冷有機會回溫，但土方鎖喉，建案就會凍死在街頭。

近幾年新建案遞增，都更、危老、公共工程擴大規模，全台合法土資場早已飽和，跨縣市運輸成本暴增，加上環保稽查趨嚴，建商即使有土地、有資金，也逐漸無法正常施工，這不是個案，而是一場正在擴大的營建工程系統性危機。

土方之亂問題在於政府從來沒有把建築土方當成一種「國家級資源」來管理。它既不是單純的廢棄物，也不是單純的商品，而是每一次城市更新、捷運開挖、科技園區擴建都必然產生的「國土副產品」。當國家沒有為這個副產品建立處理與流通系統，結果就是黑市、壟斷與停工。

李同榮指出，土方之亂將加速房價跌幅主要有四大原因。

第一，成本劇增，恐導致停滯性營建通膨：在市場下修中，因外力而產生的成本增加，很難轉嫁到購屋者身上，若建商被廹調高房價，反而會令觀望買盤更加裹足不前，就產生所謂「停滯性的營建通貨膨脹」，意指市場不佳買氣脆弱而房價卻仍高漲，最後購屋者不買單，仍會導致房價加速崩跌，甚至有硬著陸危機。

第二，營建工期大延誤，導致建商停工潮與巨額損失：政府因輿論壓力，對土方處理臨時採取嚴格整頓措施，不但造成合法土資價格高漲，且難以消化，導致全台不少工地面臨停工危機，尤其諸多都更工程面臨拆也不得、挖也不得的窘境，損失的不只是工期延誤，還有拆遷戶與租金補貼期延長問題，建商有形無形損失難以估計。

第三，18個月限期開工，建商資金斷鏈，進退維谷：合法土資場供應不足，令部分建商無法開工，卻又面臨18個月限期開工壓力，不是被合法土資廠提高土方價碼，就是要找黑市非法土資廠商，違法亂倒，否則就會面臨資金斷鏈危機，而土方違法亂倒，政府取締更是費時費力、疲於奔命，同時，建商更是面臨進退維谷困境。

第四，糾紛頻傳，停工潮恐演變為建商倒閉潮：致於前述工期延誤，就會影響完工期，這是未來的未爆彈，但眼前都更個案就馬上牽涉到拆遷工程延誤與未來租金補貼期的延長問題。而更嚴重的問題是，本來預見市場銷售率欠佳就一直延期推案與開工的小建商，在市場不佳、缺工、與土方處理成本不斷增加的壓力下，認為無利可圖，很可能順勢倒閉，建商停工潮就會在連鎖效應下，進而演變為倒閉潮。

針對土方之亂對房價之影響，李同榮表示，要看房市處於多頭或空頭，若房市在上升趨勢中，土方鎖喉，房價就會順勢上揚；但若房市處於下修趨勢中，不但市場難以轉嫁，反而會令購屋者更加觀望，房市就會雪上加霜。

因為土方之亂的危機絕非止於營建成本高升、房市價格被迫上漲或硬撐、它是營建工程的最前置作業系統，一旦前置作業系統出現瓶頸，就會產生工程系統性崩潰的危機，並引發房市營建恐慌性風暴。

土方之亂形同營建業核彈，如何拆彈，就看政府是否正視土方之亂為國家級的危機，做出妥善的危機處理，並提出短中長期土方治理可行性計劃，徹底將土方治理系統化、產業化、資源化，才能即時化解土方鎖喉之危機。

土方鎖喉之亂四大危機。資料來源：吉家網
