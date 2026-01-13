YD Bio攜手愛立基 布局AI癌症診斷

永鼎醫藥有限公司美國母公司YD Bio Limited（納斯達克上市代碼：YDES）1月13日宣佈與愛立基生醫股份有限公司進行合併。雙方共同構建一個一體化、資料驅動的平台。

永鼎董事長兼首席執行官沈協聰博士表示，在合併以前，愛立基的產品已獲得台北醫學大學三家附屬醫療中心的臨床應用核准，目前正逐步整合至醫院的診療流程中，以協助臨床醫師監測治療反應、疾病進展及復發情形。醫療機構進行的早期臨床應用有助於驗證其臨床與經濟價值，並為未來擴展至更多醫療機構提供實證基礎。若能實現更廣泛的臨床採用，將有助於提升診斷業務收入，並為後續治療產品研發提供重要依據。

愛立基透過整合診斷技術、治療方法、真實世界臨床資料及人工智慧分析能力，公司致力於降低研發風險、縮短新產品上市時程，實際成效將取決於執行成果、法規合規性及市場回饋。

永鼎醫藥是專注於推進臨床試驗、新藥開發、癌症診斷、幹細胞及外泌體療法的生物科技公司，公司致力於透過科學創新與精準醫療改善患者治療成果。除研發業務外，永鼎醫藥亦為知名的臨床試驗藥物供應商，並已拓展至相關輔助產品的開發與銷售。