關稅衝擊下仍穩健成長 港務公司2025年營收創新高、2026年貨運估持平

在全球經濟成長趨緩、供應鏈重組與地緣風險升高的環境下，台灣港務公司營運仍維持穩健。港務公司指出，2025 年營收達新臺幣 235.3 億元，創歷史新高，年增約 15 億元；港群貨物裝卸量約 6.9 億計費噸，貨櫃裝卸量約 1,351 萬 TEU。

港務公司董事長周永暉表示，2025 年整體經營表現尚稱穩健，在外在壓力下仍交出成長成績。投資建設方面，全年完成 18 件重大招商案，引進民間投資約 89.03 億元，涵蓋貨櫃航運、離岸風電、綠能產業及倉儲物流等關鍵領域。

貨櫃表現方面，周永暉指出，2025 年高雄港在國際航運評比中名列全球第九。該評比除貨櫃量外，亦納入港口服務品質、數位化程度、對航商與客戶服務，以及永續與綠能等質化指標，在疫情後的新評比架構下，高雄港表現相對亮眼。

展望 2026 年，依 IMF 最新預測，全球經濟成長率由 3.2% 微幅下修至 3.1%。周永暉表示，整體評估認為 2026 年貨運量與 2025 年大致持平，但仍須視關稅定案與地緣政治變化審慎因應，港務公司已預先規劃相關應變措施。

郵輪與旅運市場則迎來疫後全面復甦。港務公司指出，2025 年國際郵輪預報達 567 艘次、旅客數約 115.67 萬人次，已回復並超越疫情前水準。因應郵輪成長，港務公司已於 2026 年 1 月 1 日成立「郵輪推廣科」，並預計 6 月 1 日於基隆分公司設立「郵輪發展處」，強化專責推動。

市場布局方面，周永暉表示，基隆港以「北三角」為核心，深化與日本、韓國連結；高雄港則加強與菲律賓、越南合作，並擴大姐妹港交流，同時與觀光署、航港局合作推動國內跳島旅遊，提升港口觀光動能。

永續發展方面，港務公司表示，七大國際商港全數取得歐洲生態港認證，並持續推動節能設備更新、溫室氣體盤查及工程減碳。相關成果已連續三年獲得 TCSA「永續報告金獎」，今年並首度獲得「永續單項績效—透明誠信領袖獎」。