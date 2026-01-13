出任Uber台灣總經理 莫德安：推動在台長期發展

快訊

中央社／ 台北13日電

Uber今天宣布， Cesar Molina Leguia（莫德安）即日起接任Uber台灣總經理，莫德安曾任Uber秘魯暨厄瓜多區域總經理，帶領團隊拓展近50座新營運城市，他表示，來台後，深刻感受台灣展現的活力與潛力，未來將深化與城市及合作夥伴的合作，開創更多可能，推動Uber在台長期發展。

Uber 今天發布訊息宣布莫德安即日起接任Uber台灣總經理，原總經理Margarita Peker（楊麗達）在帶領台灣團隊取得成長後，將轉任Uber全球家庭事業成長總監（Head of Family Growth）。

Uber表示，來自秘魯的莫德安於2019年加入Uber，已於Uber集團服務近7年，曾任Uber秘魯暨厄瓜多區域總經理，帶領團隊拓展近50座新營運城市，並推出多項創新產品及功能，服務更多用戶，推動業務穩健成長。

Uber指出，莫德安擁有超過15年的跨國商務、外國投資、法律事務及科技產業經驗。

莫德安表示，來到台灣後，深刻感受到這裡展現的活力與潛力，Uber長期以來透過創新科技、在地合作與制度完善，在台灣支持合作車隊與職業駕駛發展，為台灣打造更安全、便利且具韌性的移動服務。

他表示，未來，期待在既有穩健基礎上，持續以創新與合規並進的方式，深化與城市及合作夥伴的合作，開創更多可能，推動Uber在台灣市場的長期發展。

Uber 總經理 秘魯

