輝達「星艦3.0」陷兩大困境盼法條解套 議員籲：應讓都審會決議

輝達落腳北士科，預計26日都委會審議都市計畫變更。但輝達執行長黃仁勳想打造「星艦3.0」，但設計恐面臨綠容率不高、不想設光電板問題。據了解。雖今年剛實施「台北市綠建築自治條例」第12條可用來為輝達解套，不過議員認為，若直接為輝達解套，恐怕會有很多建商效仿，應還是回到都審議決。

建築師設計恐面臨台灣法規的2個問題，一是因不蓋高、屬矮胖型建築，恐難符合綠容率；再來是星艦3.0屋頂是具科技感的折疊式設計，也恐難符屋頂需設光電板。

輝達執行長黃仁勳的「星艦3.0」，建築師設計恐面臨台灣法規的2個問題，一是因不蓋高、屬矮胖型建築，恐難符合綠容率，且受委任的台灣建築師表示輝達明確表達不願更改設計圖，建築師提出希望排除對設置光電板要求。

議員曾獻瑩指出，輝達總部星艦3.0的設計圖是樓層數低、樓地板寬(的飛碟造型建築，且輝達有明確要求希望建物內部空間越寬闊越好，所以建蔽率會盡可能地拉高，而建蔽率越高建築物佔地越大，相對能做綠化的空間就越少，將使綠覆率難以達到法定要求。

曾獻瑩指出，相關法條，應可用「台北市綠建築自治條例」第12條來排除，但實際狀況還是要等開會討論及報備市長同意後為主，以市府角度來說，去年7月15日公布、今年1月1日才正式上路的法規，馬上就被申請要排除，可能會導致後續很多新建案來仿效找名目設法排除，這點會令建管處很為難，所以希望在都審時就能處理掉，如果是都審會議決的話就比較不算是局處開出的先例。