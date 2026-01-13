公私協力點燃城市活力 台北今年規劃招商引資300億

台北市政府持續以公私協力為引擎，推動城市全面升級。台北市政府財政局13日表示，展望今年，市府將持續推進都市更新、捷運土地開發、長照園區及文化資產活化等多元公共建設招商，預估可引入民間投資300億元，為城市注入成長動能，加速翻轉都市面貌，打造宜居、安全、便利且具國際競爭力的臺北新典範。

財政局局長胡曉嵐指出，回顧去年市府持續精進公共建設招商作為，範疇涵蓋都市更新、捷運土地開發及文化資產活化，已完成21件民參簽約案件，民間投資金額近140億元。今年目前已有7件公告招商中之案件，預計全年可推出20件以上民參案件，成功引導民間資金投入都市核心區。

同時，台北市已正式進入「大都更時代」，安全始終為首要考量。市府推動都更八箭與防災型都更政策，展現推動都市更新的決心與執行力。財政局去年攜手臺北市住宅及都市更新中心，推動城心文祥、中山民安公辦都市更新案完成招商，不僅強化城市安全與生活品質，更帶動產業與區域發展，為市民打造「幸福宜居PLUS」的生活環境。

在既有成果基礎上，北市府於今年持續加速推進公辦都更與城市更新布局。目前公告招商中之「中山逸居」公辦都更案將於1月13日下午辦理招商說明會，基地位於中山區精華地段，步行3分鐘即可達捷運南京復興站，更新後將導入幸福住宅與區民活動中心，提升社區生活機能與居住品質。同時，預計今年下半年推出「臺北市議會舊址設定地上權案無償提供使用空間ROT案」，規劃以城市歷史記憶空間為起點，結合文化資產與科技互動展演，創新展現臺北歷史、現況與未來願景，打造城市文化行銷新亮點。

配合市府「捷運六線齊發2.0」政策，捷運建設與土地開發同步推進，北環段、南環段已全面動工。目前公告招商中的「捷運土城線延伸頂埔地區頂埔站土地開發案」，整合板南線與三鶯線雙捷運轉乘優勢，串聯產業園區與生活圈，帶動區域發展與居住需求；今年將接續推出「捷運北環段Y20站(捷4)土地開發案」，逐步完善雙北捷運路網，提升整體運輸效能，為城市發展奠定長期動能。

因應高齡社會快速來臨，市府同步強化長照服務量能，除現正公告招商之「臺北市秀山長照園區興建營運移轉(BOT)案」，採CCRC持續照護模式，提供住宿式長照與日照服務，並規劃於今年再推出「臺北市永建長照園區興建營運移轉(BOT)案」，提前部屬臺北市人口結構轉變下的照護需求，推動全齡友善、安心宜居的城市生活。

財政局強調，市府將持續以公私協力與跨域合作為核心策略，引導與民間專業能量，讓公共建設不只是工程推進，更是城市價值的實現。臺北正以具體行動回應城市轉型的關鍵時刻，讓每一項建設，成為市民有感、城市前進的力量。