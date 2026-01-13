快訊

同航班5行李受損！泰獅航「只賠210元」 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

民調僅差0.6%！高雄市長初選落敗 邱議瑩：結果不盡人意我謙卑接受

黃仁勳打造「會思考的自駕AI」 L2++能解放雙手嗎？

公私協力點燃城市活力 台北今年規劃招商引資300億

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台北市政府持續以公私協力為引擎，推動城市全面升級。台北市政府財政局13日表示，展望今年，市府將持續推進都市更新捷運土地開發、長照園區及文化資產活化等多元公共建設招商，預估可引入民間投資300億元，為城市注入成長動能，加速翻轉都市面貌，打造宜居、安全、便利且具國際競爭力的臺北新典範。

財政局局長胡曉嵐指出，回顧去年市府持續精進公共建設招商作為，範疇涵蓋都市更新、捷運土地開發及文化資產活化，已完成21件民參簽約案件，民間投資金額近140億元。今年目前已有7件公告招商中之案件，預計全年可推出20件以上民參案件，成功引導民間資金投入都市核心區。

同時，台北市已正式進入「大都更時代」，安全始終為首要考量。市府推動都更八箭與防災型都更政策，展現推動都市更新的決心與執行力。財政局去年攜手臺北市住宅及都市更新中心，推動城心文祥、中山民安公辦都市更新案完成招商，不僅強化城市安全與生活品質，更帶動產業與區域發展，為市民打造「幸福宜居PLUS」的生活環境。

在既有成果基礎上，北市府於今年持續加速推進公辦都更與城市更新布局。目前公告招商中之「中山逸居」公辦都更案將於1月13日下午辦理招商說明會，基地位於中山區精華地段，步行3分鐘即可達捷運南京復興站，更新後將導入幸福住宅與區民活動中心，提升社區生活機能與居住品質。同時，預計今年下半年推出「臺北市議會舊址設定地上權案無償提供使用空間ROT案」，規劃以城市歷史記憶空間為起點，結合文化資產與科技互動展演，創新展現臺北歷史、現況與未來願景，打造城市文化行銷新亮點。

配合市府「捷運六線齊發2.0」政策，捷運建設與土地開發同步推進，北環段、南環段已全面動工。目前公告招商中的「捷運土城線延伸頂埔地區頂埔站土地開發案」，整合板南線與三鶯線雙捷運轉乘優勢，串聯產業園區與生活圈，帶動區域發展與居住需求；今年將接續推出「捷運北環段Y20站(捷4)土地開發案」，逐步完善雙北捷運路網，提升整體運輸效能，為城市發展奠定長期動能。

因應高齡社會快速來臨，市府同步強化長照服務量能，除現正公告招商之「臺北市秀山長照園區興建營運移轉(BOT)案」，採CCRC持續照護模式，提供住宿式長照與日照服務，並規劃於今年再推出「臺北市永建長照園區興建營運移轉(BOT)案」，提前部屬臺北市人口結構轉變下的照護需求，推動全齡友善、安心宜居的城市生活。

財政局強調，市府將持續以公私協力與跨域合作為核心策略，引導與民間專業能量，讓公共建設不只是工程推進，更是城市價值的實現。臺北正以具體行動回應城市轉型的關鍵時刻，讓每一項建設，成為市民有感、城市前進的力量。

都市更新 捷運 文化資產

延伸閱讀

北市財政局規畫今年第一季3度發行永續債 總額度將創全國最高

新北捷運警察隊今成立揭牌 侯友宜盼警秒秒必爭嚇阻犯罪降低傷害

來台8年外國人怨「台北3改變」 北捷變危險、公園內也會被撞

富貴角燈塔15日起封閉整修 預計5月重新開放

相關新聞

星宇發1個月年終獎金使員工炸鍋 薪資平台揭真實平均年薪

星宇航空日前贊助台北101跨年光雕秀，內部信卻流出年終僅發放「1 個月」，空服、地勤、工程師全炸鍋，在Threads砲轟...

土方之亂變房市核彈？ 李同榮：房價恐加速下跌「硬著陸」

新制上路引發「土方之亂」，房市趨勢專家李同榮表示，有人認為土方之亂會助漲房價，但對建築業來說，其實是一顆巨大核彈，業者不...

輝達「星艦3.0」陷兩大困境盼法條解套 議員籲：應讓都審會決議

輝達落腳北士科，預計26日都委會審議都市計畫變更。但輝達執行長黃仁勳想打造「星艦3.0」，但設計恐面臨綠容率不高、不想設...

北市財政局規畫今年第一季3度發行永續債 總額度將創全國最高

台北市曾113年發行2次社會責任債券，累計總額達100億元，北市財政局上午宣布今年規畫再度發行永續發展債券，預計將於今年...

中鋼開月盤 五大鋼品全漲 近五月首見 有望引領鋼價進入新一輪上升周期

中鋼昨（12）日開出2月盤價，各類鋼品每公噸全面調漲300元。月盤五大品項鋼材全部上漲，為近五個月來首見，引領鋼價進入新...

高力國際：2026年商辦 穩中求進

展望2026年商用不動產市場，高力國際董座劉學龍認為，市場將進入「危中尋變、穩中求進」的階段，並且點出四大趨勢，包括工業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。