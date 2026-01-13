長興總經理 廖恒寧接任

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

長興（1717）12日公告，董事會通過總經理委任案，新任總經理由董事暨總經理室顧問廖恒寧接任。此外，董事會也通過委任廖恒寧為新任總營運長。

長興也於昨日公告，因應業務需要，董事會通過新設產業發展策略長，由董事暨總經理室顧問陳金源擔任。

長興上月宣布，前任總經理暨總營運長毛惠寬因健康因素無法執行職務，經董事會決議解任，並由董事長高國倫暫代總經理一職。

長興日前表示，第4季旗下三大部門皆保持穩定出貨，營收預期持穩；此外，第4季適逢電子材料部門精密設備出貨旺季，在AI伺服器對IC載板需求大增之下，營收動能樂觀。

長興持股約七成的子公司長廣精機，也將於16日掛牌上市，初次上市掛牌前現金增資發行新股8,000張，配合上市前公開承銷，對外競價拍賣5760張，7日開標加權平均價格為新台幣188.55元，高於最低承銷價格之1.18倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣125元溢價發行。

