北市財政局規畫今年第一季3度發行永續債 總額度將創全國最高

台北市曾113年發行2次社會責任債券，累計總額達100億元，北市財政局上午宣布今年規畫再度發行永續發展債券，預計將於今年第一季發行，預計將比113年1月發行的額度25億還高，仍將投入捷運建設。

台北市113年率全國政府之先，首發永續發展政府債券後，延續前次發行經驗，北市府規劃今年再次發行永續發展債券，並已啟動永續發展債券之發行準備作業，期望引入穩定的長期資金，用於支應具社會及環境效益的市政建設。

台北市財政局長胡曉嵐指出，北市在2年前發行永續債，113年1月發行25億，113年的3月發行了75億，台北市總共已經發行永續債總共100億元，今年第一季發行的永續債同樣是用於捷運建設，目前包括桃園、高雄市也都有這類綠色概念的社會責任債券。

胡曉嵐指出，目前桃園市總計發行60億永續債；高雄市總計是121億，台北市113年總共發行了100億，今年第一季發行的數量會比113年第1月發行的25億額度還要高，總計發行的額度是全國最高。

至於金額、利率多少？胡曉嵐指出，目前目前預算還在審議中，且OTC也還在審，但預估非常樂觀，可以超越113年第一次發行的25億。會選在第一季發行，也是考慮市場的利率行情，另外還有市府的資金需求，所做的綜合考量。