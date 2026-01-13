老牌食品股12月營收創高 卜蜂股價大漲同創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

食品股13日動起來，卜蜂（1215）2025年12月營收衝上27.49億元，創下歷史新高，去年全年營收284.31億元，年增1.7%；卜蜂董事長鄭武樾指出，2025年全年度獲利可望再創歷年新高，全年每股純益（EPS）有望突破10元。卜蜂股價今盤中大漲約7%，一度衝上154元，刷新歷史高點。

卜蜂去年12月營收繳出佳績，衝上27.49億元，創下歷史新高，全年營收和2024年相比，年增1.7%。卜蜂2025年前三季稅後純益為23.4億元，每股稅後純益為7.94元，毛利率穩在20%之上，整體營益率也維持在13%左右。

鄭武樾說，卜蜂2025年的獲利表現比預期還好，2026年要再突破壓力蠻大的，卜蜂一定爭取市場商機，推升獲利向上。

至於各種肉品價格，鄭武樾指出，全球仍有許多豬隻傳染疾病問題，讓豬肉進口數量減少，政府及全民也都很支持國內的豬農，有助於國內肉品價格表現穩健，2026年推估每公斤豬肉價格約85元。雞肉的價格變化比較推估雞肉價格維持在每公斤32.5-33元之間。

卜蜂2026年積極調整營運內容，跨足餐飲通路，包含六星炸雞、六星便當，目前六星便當已經打入台積電（2330）、美光等員工餐廳，六星炸雞通路約有7-8家店，六星便當也有約10家。目前主要以中部地區市場為主，未來不排除在中部開設自助餐店。

卜蜂今以141元開出，最高觸及154元，盤中漲幅逾6%，創下歷史新高。

