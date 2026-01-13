台泥儲能輸出「充儲一體」模式 子公司獲義大利六大國道服務區標案

台泥企業團（TCC Group Holdings）旗下子公司 Atlante 今日宣布，成功取得 6 個義大利重要高速公路服務區充電站建置資格。此次勝出標案的關鍵，在於導入由台泥儲能研發並輸出至歐洲的「充儲一體」模式，也讓台泥專利「EnergyArk 水泥儲能櫃」正式進駐義大利交通大動脈。

台泥方案能在義大利標案中脫穎而出，在於這套模式精準擊中了歐洲大陸許多國家電網基礎設施老舊、電力擴容緩慢的痛點。

Atlante 拿下的 6 個據點皆為義大利重要交通樞紐，具備極高的商業與戰略價值。其中包括連結米蘭與羅馬、地位等同台灣「中山高」的 A1 太陽高速公路 Feronia Ovest 站，以及貫穿義大利東岸、等同「台灣二高」地位的 A14 亞德里亞高速公路 San Trifone Ovest 站。

其餘 A26、A23 及 A27 路段更是歐洲跨國旅遊的黃金走廊。這意味著 Atlante 在義大利已完成從「點」到「線」的佈局，確保電動車駕駛在南北貫穿的長途旅行中，都能享受到由台灣技術支撐的穩定電力體驗。

不同於台灣目前國道服務區充電站多採「直連電網」模式，台泥獨家研發的 EnergyArk 水泥儲能櫃，在「充儲一體」架構中扮演關鍵的「電力緩衝」角色。由於歐洲高速公路服務區通常是電網末端，電力擴容申請動輒耗時數年，EnergyArk 能在不更動既有電網架構下，透過離峰蓄電與尖峰放電，支持 360kW 超高速充電樁的瞬時大電流需求。

EnergyArk 充儲方案將充電站轉型為虛擬電廠（VPP），核心在於實現「充儲聯營」，利用 AI 智慧調度連動充電營銷與電力交易，不僅能穩定電網，更能根據市場需求彈性調配充儲資源，將原本單向的充電負載，轉化為參與電能市場獲利的高價值電力資產。

台泥企業團董事長張安平自 2022 年成立子公司 Atlante 以來，便以建設南歐最大充電網絡與虛擬電網為目標。Atlante 至今已於南歐四國佈建超過 1,000 個純綠電充電站點，並逐步將 EnergyArk 專利水泥儲能櫃導入交通樞紐，其具備 2 小時防火時效的特性，更為國道高車流量場域提供了極高的安全保障。Atlante Italy執行長 Gabriele Tuccillo 表示，此次取得 6 個國道指標站點，不僅鞏固了 Atlante 的市場地位，更向歐洲證明了台泥「充儲一體」模式是未來推動電動交通規模化的關鍵路徑。