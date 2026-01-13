嘖嘖群眾集資平台併購Fandora Shop 強化粉絲經濟與IP商業化能力

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣群眾集資平台嘖嘖13日宣布，已在2025年底完成併購IP商業化平台Fandora Shop併購，象徵嘖嘖正式將原創內容與IP經濟納入長期發展的核心戰略，併購後預計挹注平台資源與群眾集資的市場驗證能力，結合Fandora在粉絲經營、IP商品化企劃與長線變現機制上的實務經驗，讓原創不只停留在一次性的集資成功，而能被持續支持、穩定經營，並形成可複製的商業化路徑；未來也期待能逐步拓展與海外優質IP的合作可能，擴大台灣內容與IP產業的影響力。

Fandora近年從產品平台，轉型為橫跨內容企劃與粉絲經營的IP商業化夥伴，並透過多起實際案例驗證其變現能力。目前Fandora 合作陣容除涵蓋「好想兔」、「貓貓蟲咖波」、「ㄇㄚˊ幾兔」等台灣指標性原創角色外，亦包含百萬 YouTuber「微疼」，並與《魔物獵人》、《傳說對決》等大型遊戲IP展開深度合作，相關IP皆已累積高度辨識度與穩定的粉絲基礎。未來隨著嘖嘖平台的加入，雙方將進一步整合資源，從內容誕生、社群互動到長期經營，為創作者打造不依賴單一爆款、可持續成長的完整生態系。

隨著內容產業與創作者經濟蓬勃發展，創作者面臨的挑戰已從早期的「如何被看見」，轉向「如何穩定盈利」。長期以來，嘖嘖平台是台灣新創團隊與創作者驗證市場潛力、累積初始支持者的前哨站。透過此次併購，嘖嘖平台具爆發性的群眾集資能量，將與Fandora的長尾變現機制整合，正式補足IP商業化的關鍵拼圖。創作者未來不再受限於單次專案的好成績，而是能構建出具備生命週期與商業價值的內容模式。

對 Fandora 而言，納入嘖嘖體系後，將可運用群眾集資的市場驗證機制，在商品正式量產前即以實際支持數據確認粉絲需求，降低試錯成本，並透過嘖嘖跨圈層的用戶結構，將IP從既有粉絲社群推向更廣泛的潛在支持者，讓原本以既有粉絲社群為核心的 IP 商業化模式，得以加速放大並更穩定地運作。

Fandora近年從產品平台，轉型為橫跨內容企劃與粉絲經營的IP商業化夥伴。與知名影音創作者「老高與小茉」的合作最具代表性。2019年雙方首度推出聯名商品，即造成網站流量癱瘓，展現驚人的粉絲號召力；隨後更透過規劃「518 五歲抬頭節」等儀式感強烈的週期性企劃，搭配會員優先預購制度，成功將龐大流量轉化為穩定收益，並反向帶動頻道會員增長，建立起「內容、商品、會員」三位一體的正向循環。

Fandora共同創辦人陳勁宇（捲毛）表示，一直希望協助IP建立能長期經營的商業模式，隨著和嘖嘖完成併購，並挹注平台資源，除了持續支持台灣原創內容，也有機會結合群眾集資的市場驗證能力，與日本、韓國，甚至歐美的頂尖 IP，展開更早期、更深入的合作。未來不論是動漫、電玩或藝人偶像，台灣市場都有機會以更接近源頭的方式，第一時間接觸到授權清楚、品質穩定的正版產品與企劃內容。

嘖嘖平台共同創辦人徐震表示，這幾年觀察到原創內容與IP在群眾集資市場其實不缺熱度，缺的是能夠被長期經營的商業化路徑，併購Fandora後，嘖嘖也補齊了粉絲經濟與 IP 商品化的實戰能力。徐震強調，期待嘖嘖不僅是創作者的後盾，更能進一步成為連結國際IP與台灣市場的重要樞紐。嘖嘖與Fandora持續以台灣為基地，發揮社群能量與數據優勢，協助IP突破單點爆紅的限制，轉化為具備國際競爭力的長線商業模型。

Fandora平台目前擁有超過52萬名線上會員，進駐創作者逾2,600位，授權IP涵蓋「好想兔」、「貓貓蟲咖波」、「ㄇㄚˊ幾兔」及百萬 YouTuber「老高與小茉 - 五歲抬頭系列」、「微疼」等知名品牌。除了電子商務，更透過 OMO線上線下整合與預購募資機制，極大化創意的商業收益。2023年由補完計畫接續維運，2025年12月24日正式由嘖嘖群眾集資平台完全併購。

創作者 平台 市場

