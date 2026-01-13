快訊

全台冷颼颼！家中電暖器怎接才安全 內行籲先檢查1事、用錯恐短路釀災

高雄市長初選賴瑞隆出線 第一時間致電三對手致謝並強調「三大承諾」

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

永虹先進攜手豐兆航太簽署 Cougar 美洲獅無人機採購合約意向書

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

永虹先進材料股份有限公司（6618）宣布與頂尖國防航太製造商豐兆航太公司簽署公同開發採購合約意向書，雙方將建立戰略合作夥伴關係，共同開發、製造並銷售「Cougar 無人機」，攜手搶攻全球國防及高階商用無人機市場商機。

根據該意向書內容，豐兆航太將負責 Cougar 美洲獅無人機之性能與外觀設計、技術藍圖、核心軟體、飛控系統、通訊協定及系統整合，電子零組件採購，並協助進行技術驗證、試飛測試；永虹先進則專注於無人機硬體結構製造，包含批量生產、組裝作業與品質控管，確保產品符合航太與國防等級標準。雙方並將以同步工程模式共同開發，縮短產品開發與量產時程。

Cougar 為中型載重 VTOL 無人機，採用中型機身設計，兼顧飛行穩定性與優異載重能力，並支援垂直起降，可於狹小或地形複雜場域靈活部署。該機型具備長時續航與高精度導航性能，適合執行遠距離、高可靠度任務，並以模組化架構為設計核心，便於快速部署與各式任務系統整合，應用範圍涵蓋基礎建設監測、物流貨運、農業投放等多元場景，展現高度市場彈性。

基於對市場需求的初步評估，雙方已設定「Cougar 無人機」兩年期交付目標，2026 年預計交付 350 架、2027 年交付 700 架，合計上看 1,050 架，兩年整體產值規模約達新台幣數億元，後續成長動能可期。

永虹先進為台灣唯一具備航太等級高階熱塑性碳纖維複合材料量產技術的企業，近年持續佈建無人機產業鏈，成立子公司｢永鑫航太科技股份有限公司｣專注於無人機設計開發與系統整合，並收購｢銓瑞複材科技股份有限公司｣負責無人載具之生產製造與組裝，並積極擴充生產線以因應未來各式訂單需求，強化在關鍵材料與製造端的競爭優勢。豐兆航太則長期深耕無人系統與先進移動解決方案領域，具備紮實的工程研發實力與跨產業整合經驗，產品與服務涵蓋無人機整機平台、垂直起降（VTOL）系統、任務型有效載荷整合，以及專業技術顧問服務。

在國際區域衝突持續擴大的背景下，全球軍工與國防裝備需求明顯升溫。永虹先進指出，透過與國際一線大廠長期合作所累積的研發、製造與品質驗證經驗，不僅有助於強化自身技術門檻與交付能力，也將為公司開啟更大規模、更多元的市場機會，進一步擴大在國防與高階航太應用領域的布局，成為中長期營運成長的重要動能。

無人機 航太 設計

延伸閱讀

2026「澎湖國際海上花火節」攜手《七龍珠Z》 5／4熱血登場

偏遠補給無人機 「天馬-1000」成功首飛

大亞漆包線 打入低軌衛星鏈

北韓指控無人機侵犯領空 南韓調查是否民間人士所為

相關新聞

星宇發1個月年終獎金使員工炸鍋 薪資平台揭真實平均年薪

星宇航空日前贊助台北101跨年光雕秀，內部信卻流出年終僅發放「1 個月」，空服、地勤、工程師全炸鍋，在Threads砲轟...

土方之亂變房市核彈？ 李同榮：房價恐加速下跌「硬著陸」

新制上路引發「土方之亂」，房市趨勢專家李同榮表示，有人認為土方之亂會助漲房價，但對建築業來說，其實是一顆巨大核彈，業者不...

中鋼開月盤 五大鋼品全漲 近五月首見 有望引領鋼價進入新一輪上升周期

中鋼昨（12）日開出2月盤價，各類鋼品每公噸全面調漲300元。月盤五大品項鋼材全部上漲，為近五個月來首見，引領鋼價進入新...

高力國際：2026年商辦 穩中求進

展望2026年商用不動產市場，高力國際董座劉學龍認為，市場將進入「危中尋變、穩中求進」的階段，並且點出四大趨勢，包括工業...

亞泥蟬聯幸福企業金獎

亞洲水泥昨（12）日發布，憑藉穩健的經營表現與完善的人才制度，再度蟬聯1111人力銀行「幸福企業」製造業金獎。

中鋼2025年業績低谷 下滑12%

中鋼昨（12）日公告去年12月營收255億元、年減13.8%；第4季營收753億元、年減13%；2025年全年營收3,1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。