星宇發1個月年終獎金使員工炸鍋 薪資平台揭真實平均年薪

星宇航空日前贊助台北101跨年光雕秀，內部信卻流出年終僅發放「1 個月」，空服、地勤、工程師全炸鍋，在Threads砲轟公司。薪資查詢平台《比薪水》專家示警，若企業忽略員工士氣，年後恐將面臨一波人才流失危機。

專家表示，星宇航空品牌形象優質，依然是許多年輕人的夢想企業。然而，航空業全面復甦、搶人大戰白熱化，若能提供更具誘因的長期激勵制度，將更有利於在人才競爭中站穩腳跟。專家提醒，企業在成長過程中，如何將品牌溢價回饋至員工福利，將是留才關鍵。

根據《比薪水》資料庫統計，星宇航 2025年平均月薪為45,282元，平均年薪則落在 59.8萬元。儘管公司同步宣布結構調薪3%，並調升餐費與交通津貼，卻難以平息基層不滿。此外，星宇的軍事化管理風格也引發討論，加上公司地點通勤成本高，傳出部分員工開始重新考慮職涯。

《比薪水》專家分析，星宇航空目前正處於成長期，需支應培訓、營運成本，短期內獎金制度確實難與長榮、華航等航空公司相比。根據平台資料庫，客艙組員底薪3萬7千元起跳，加上各種加給可達6萬元，不過淡季收入落差大。