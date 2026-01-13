高鐵國旅聯票增五大景點 2/12前享TGo會員點數加碼贈、再抽高鐵半價券

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
高鐵「國旅聯票」新增五大知名景點門票直接購。（Xpark都會型水生公園／提供）

高鐵「國旅聯票」新增五大知名景點官網購票，直接加購高鐵票即享85折優惠，即日起，旅客透過景點官網購買，台北101觀景台、Xpark都會型水生公園、九族文化村、阿里山國家森林遊樂區以及奇美博物館五大知名景點票券，並選擇加購高鐵車票，即享車票85折優惠。2月12日前，各景點另加贈高鐵「國旅聯票」旅客加碼好禮及高鐵TGo會員點數加碼贈，更有機會抽中高鐵標準車廂半價乘車電子兌換券。

在五大景點中，台灣高鐵公司特別推薦今年必訪熱點，台南奇美博物館即將於1/29盛大推出大英博物館《埃及之王：法老》國際級特展，集結280件橫跨3,000年的珍貴文物，完整呈現古埃及文明的藝術巔峰，是台灣史上最大規模的法老文物展。

凡購買官網專屬套票每人580元，除享加購高鐵票折扣外，另加贈台南好禮二選一（同記安平豆花/漁光餅小禮盒），不僅可以快速親臨世界級歷史盛宴，還可品嚐府城小吃；此外，春季賞櫻最受歡迎的九族文化村，則推出多種超值套票，除九族文化村門票外，還可搭配台灣好行日月潭線車票，日月潭遊湖船、日月潭纜車等，再加贈櫻花貓吊飾好禮，讓您暢遊日月潭與九族文化村，交通、賞櫻、遊湖、纜車一次到位；透過Xpark都會型水生公園官網預定國旅聯票方案，即可獲得限量贈送的Xpark馬年春聯組及高鐵專屬行李吊牌。

現在直接在知名景點網站購買專屬套票，除能享有「國旅聯票」優惠，亦可同步累積高鐵TGo會員點數，即日起至2月12日，每筆訂單還可再獲得 TGo 點數加碼100點。此外，台灣高鐵「國旅聯票」更加碼推出「搭高鐵玩景點．玩樂抽好禮」活動，旅客於2月12日前，透過於五大合作景點官網購買「國旅聯票」，完成搭乘且無退票紀錄者，即可參加抽獎，還有機會獲得高鐵標準車廂半價乘車電子兌換券，或「搭高鐵．遊台灣」再生茄芷袋。

台灣高鐵「國旅聯票」提供多元且高品質的旅遊選擇，除可在各大景點官網購買專屬套票外，亦可透過四大合作平台（Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統）預訂，不論是熱門活動門票、親子體驗行程、交通接駁等，都能根據您的旅遊喜好自由搭配，並享加購高鐵車票85折優惠；取票更是方便，除透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App取票，高鐵合作的四大便利商店及高鐵車站（自動售票機、售票窗口），都能輕鬆取票。

九族文化村 奇美博物館

