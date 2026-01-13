永虹先進攜手豐兆航太開發美洲獅無人機兩年交付逾千架

無人機需求升溫，永虹先進材料（6618）13日宣布，與頂尖國防航太製造商豐兆航太簽署共同開發採購合約意向書，雙方將建立戰略合作夥伴關係，共同開發、製造並銷售「Cougar美洲獅無人機」，目標兩年交付逾千架，攜手搶攻全球國防及高階商用無人機市場商機。

根據該意向書內容，豐兆航太將負責Cougar 美洲獅無人機的性能與外觀設計、技術藍圖、核心軟體、飛控系統、通訊協定及系統整合，電子零組件採購，並協助進行技術驗證、試飛測試。

永虹先進則專注於無人機的硬體結構製造，包含批量生產、組裝作業與品質控管，確保產品符合航太與國防等級標準。雙方並將以同步工程模式共同開發，縮短產品開發與量產時程。

Cougar為中型載重VTOL無人機，採用中型機身設計，兼顧飛行穩定性與優異載重能力，並支援垂直起降，可於狹小或地形複雜場域靈活部署。

該機型具備長時續航與高精度導航性能，適合執行遠距離、高可靠度任務，並以模組化架構為設計核心，便於快速部署與各式任務系統整合，應用範圍涵蓋基礎建設監測、物流貨運、農業投放等多元場景，展現高度市場彈性。

永虹先進表示，基於對市場需求的初步評估，雙方已設定Cougar無人機兩年期交付目標，2026年預計交付350架、2027年交付700架，合計上看1,050架，兩年整體產值規模約達新台幣數億元，後續成長動能可期。

永虹先進為台灣唯一具備航太等級高階熱塑性碳纖維複合材料量產技術的企業，近年持續佈建無人機產業鏈，成立子公司永鑫航太科技，專注於無人機設計開發與系統整合，並收購銓瑞複材科技負責無人載具的生產製造與組裝，積極擴充生產線以因應未來各式訂單需求，強化在關鍵材料與製造端的競爭優勢。

豐兆航太則長期深耕無人系統與先進移動解決方案領域，具備紮實的工程研發實力與跨產業整合經驗，產品與服務涵蓋無人機整機平台、垂直起降（VTOL）系統、任務型有效載荷整合，以及專業技術顧問服務。

在國際區域衝突持續擴大的背景下，全球軍工與國防裝備需求明顯升溫。永虹先進指出，透過與國際一線大廠長期合作所累積的研發、製造與品質驗證經驗，不僅有助於強化自身技術門檻與交付能力，也將為公司開啟更大規模、更多元的市場機會，進一步擴大在國防與高階航太應用領域的佈局，成為中長期營運成長的重要動能。