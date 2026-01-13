土方之亂變房市核彈？ 李同榮：房價恐加速下跌「硬著陸」

新制上路引發「土方之亂」，房市趨勢專家李同榮表示，有人認為土方之亂會助漲房價，但對建築業來說，其實是一顆巨大核彈，業者不但難以在下修市場中轉嫁土方成本，反而市場會雪上加霜，進而加速房價跌幅。

主要理由有四：

一、成本劇增，恐導致停滯性營建通膨：

在市場下修中，因外力而產生的成本增加，很難轉嫁到購屋者身上，若建商被廹調高房價，反而會令觀望買盤更加裹足不前，就產生所謂「停滯性的營建通貨膨脹」，意指市場不佳買氣脆弱而房價卻仍高漲，最後購屋者不買單，仍會導致房價加速崩跌，甚至有硬著陸危機。

二、營建工期大延誤，導致建商停工潮與巨額損失：

政府對土方處理臨時採取嚴格整頓措施，不但造成合法土資價格高漲，且難以消化，導致全台不少工地面臨停工危機，尤其諸多都更工程面臨拆也不得、挖也不得的窘境，損失的不只是工期延誤，還有拆遷戶與租金補貼期延長問題，建商有形無形損失難以估計。

三、18個月限期開工，建商資金斷鏈，進退維谷：

合法土資場供應不足，令部分建商無法開工，卻又面臨18個月限期開工壓力，不是被合法土資廠提高土方價碼，就是要找黑市非法土資廠商，違法亂倒，否則就會面臨資金斷鏈危機，而土方違法亂倒，政府取締更是費時費力、疲於奔命，同時，建商更是面臨進退維谷困境。

四、糾紛頻傳，停工潮恐演變為建商倒閉潮：

由於工期延誤，就會影響完工期，這是未來的未爆彈，但眼前都更個案，就馬上牽涉到拆遷工程延誤與未來租金補貼期的延長問題。

更嚴重的是，本來預見市場銷售率欠佳就一直延期推案與開工的小建商，在市場不佳、缺工、與土方處理成本不斷增加的壓力下，認為無利可圖，很可能順勢倒閉，建商停工潮就會在連鎖效應下，進而演變為倒閉潮。

李同榮表示，土方之亂是否影響房價，要看房市處於多頭或空頭，若房市在上升趨勢中，土方鎖喉，房價就會順勢上揚；但若房市處於下修趨勢中，不但市場難以轉嫁，反而會令購屋者更加觀望，房市就會「雪上加霜」。

因為土方之亂的危機絕非止於營建成本高升、房市價格被迫上漲或硬撐、它是營建工程的最前置作業系統，一旦前置作業系統出現瓶頸，就會產生工程系統性崩潰的危機，並引發房市營建恐慌性風暴。

他表示，土方之亂形同營建業核彈，如何拆彈？就看政府是否正視土方之亂為國家級的危機，做出妥善的危機處理，並提出短中長期土方治理可行性計劃，徹底將土方治理系統化、產業化、資源化，才能即時化解土方危機。