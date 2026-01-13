國產材認證再進化 國產木竹材溯源管理轉為「自主登記」

農業部林業及自然保育署1月正式實施新版「台灣林產品生產追溯管理作業規範」，將過去繁瑣的「逐案審查」轉型為「業者自主登錄」，業者將可更輕鬆加入溯源體系，且新制正式納入竹林產品，讓優質合法國產木竹材走進大眾生活。

林業保育署表示，過去參與溯源制度的業者，須於每次產品上市前提出申請，經審查通過後方能取得該批次產品 的QR Code 條碼，程序相對繁瑣，難以即時因應多元且彈性的加工與銷售型態。為回應產業實際需求，提升業者自主管理與作業效率，新制針對流程提出重要變革：

第一，簡化申請檢核作業，強化源頭管理：無須逐案審查與核發條碼，初始業者只須在「臺灣林產品生產追溯系統」完成溯源資訊（如樹種、材積、產地來源等）登錄，並上傳相關佐證文件，經受理單位與審查單位核對無誤後，即可經由系統登錄產製並使用衍生之追溯條碼。

第二，明確經營者定義與責任：新制明確定義「經營者」，凡涉及該林產品生產、加工、分裝、流通或販賣的業者，均必須對其登錄資訊的真實性負責，確保條碼資訊與產品實際狀況相符。

第三，強化市場稽核，守護公信力：未來將強化市場查核機制，藉由不定期抽查，若發現登錄不實，將依情節輕重處以限期改正、暫停系統權限，甚至依法追究法律責任。

第四，擴大追溯範疇，納入竹產品：為使林產品追溯體系更臻完善，新制正式將竹產品納入系統，不僅讓國產林產品的來源證明更全面，也提供喜愛竹製品的消費者同樣透明、可信賴的選擇。

林業保育署強調，「台灣林產品生產追溯系統」目的在為國產木竹材建立可信任的「身分證」。透過數位化追蹤機制，確認木竹材的合法性，並有效區隔國產與進口木材，亦回應國際永續浪潮、接軌全球供應鏈。

林業保育署指出，新版規範大幅降低經營者參與追溯制度的門檻與行政成本，歡迎業者踴躍申請登錄，善用透明的生產資訊建立品牌信譽，共同形塑公開、可信賴的國產材交易環境，帶動產業升級。消費者於選購木竹製品時，可認明「台灣木材標章」及「生產追溯條碼」，僅需以手機掃描 QR Code，即可即時查詢產品來源與生產者資訊。透過支持「地產地消」，不僅能降低跨國運輸造成的碳足跡，也能以實際行動參與台灣森林的永續經營。