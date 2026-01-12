台中北屯首見讓利價！富華創新「澐光」3字頭受矚目

台中建商又讓利了！考量房市買氣持續低迷，上市建商富華創新（3056）台中市北屯區預售新案「澐光」，近日祭出3字頭讓利價，相較於2025年區域高點每坪動輒5至6字頭，「單坪下修幅度達20萬元」，引發巿場高度關注。

央行信用管制持續發酵，全台房市買氣轉趨保守，建商紛紛調整銷售策略，富華創新選擇此時開第一槍、極具指標意義。據了解，近期寶佳機構旗下和宜建設，正準備搶進同樣是北屯區的軍福十三路，並喊出3字頭售價，富華創新不等寶佳進場，開出「比地板還地板」的售價，成功引起話題。寶佳機構去年喊出預售案房價下殺10%至20%，帶動預售交易量。富華創新「澐光」上周調整預售單價，從最初每坪開價47萬元，下殺祭出「最低38萬元成交價，再加碼贈送輕裝潢冷氣」，成為2026年降價讓利的第一槍。

「澐光」基地位於太原路三段、步行650公尺可至最新開幕的「台中市立綜合醫院」，規劃25至36坪，主打水岸景觀宅，全案總戶數138戶，預計2029年完工。該案去年底公開原開價4字頭，今年初卻調整價格至3字頭，一坪下修約10萬元，目前2房含車位約1,100萬至1,200萬元、3房總價1,500萬至1,600萬元，早鳥還贈送輕裝潢及冷氣。

富華建設總經理許允柔表示，公司過去從七期豪宅來到外圍首購區，核心理念是盡力讓年輕人擁有個家，目前的售價調整，主要考量仍有不少人有購屋需求，將利潤空間直接有感讓利給消費者，提供貼近市場期待的產品。

許允柔說，上周三調整價格後，目前來客、來電數反映皆不錯，而且本案除了價格極具優勢外，還配備如德國進口衛浴五金、日本進口大門等皆豪宅等級建材，且地下室已鋪設電動車管路，未來只需安裝充電樁即可，早鳥優惠贈裝修冷氣。

對於市場大打價格戰，業界分析，北屯廍子區去年受惠中國醫百億投資利多，預售最高衝到5至6字頭，2房衝到1,600萬元以上，如今富華創新開出第一槍，地段、產品力皆不輸，2房殺到1,200萬元以下，若含早鳥優惠的精裝修，價差達500萬元，幾乎是當地中古屋價格，對自住客非常有吸引，後續進場的寶佳機構新案也備受關注。