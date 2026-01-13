2025全年機械業出口成長9% 產值仍然超過兆元

台灣機械公會理事長莊大立昨（12）日表示，在歷經美國對等關稅影響，對美出口震盪後，目前全球經濟不確定性已逐漸降低，台灣機械產業正穩定增長中，2025全年出口增長9.1%，全年機械產值仍然超過兆元，表現穩健。

展望2026年機械與工具機產業景氣走勢，莊大立說，儘管美國關稅、新台幣匯率與地緣政治衝突，仍是不確定的變數，但他預期，「今年一定會比去年好」，機械出口看增5%至10%，工具機出口則力拚突圍。

台灣機械公會昨日發布2025年台灣機械設備出口統計，受惠於半導體產業表現亮眼，帶動電子設備產品需求增加，2025年出口值累計318.59億美元、年增9.1%，以新台幣計價約9,912.04億元、年增5.8%。

不過，工具機受到市場需求動能不足，與新台幣匯率較競爭對手國強勢的影響，2025年全年出口值僅維持20億美元，創下2009年全球金融危機、近17年以來的出口新低。

莊大立指出，12月台灣機械出口29.90億美元、年增14.3%，且自去年2月起已連續11個月呈現正成長，顯示整體機械產業正穩定增長中。

其中，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等終端需求暢旺，半導體產業表現亮眼，連帶電子設備產品需求增加，電子設備與檢量測設備出口表現亮眼，12月出口分別增長35.7%與15.5%，累計全年出口亦分別增長10.2%與15.0%。

莊大立不諱言，新台幣匯率較競爭對手國強勢，持續影響台灣機械產業出口競爭力，觀察2021年至2026年1月9日匯率變化，新台幣僅貶值11.2%，日幣貶值卻高達53.2%，兩者相差42%，以往台灣設備售價較日本低二至三成的價差優勢完全消失。

展望今年，莊大立認為，美國關稅即將底定，俄烏戰爭雖還看不到盡頭，但美中貿易戰已有和緩跡象，只要新台幣匯率不再巨幅波動，今年應該會比去年好，他樂觀預期，今年第2季景氣可望落底，並逐季回溫。