華航業績兩個新高 星宇、虎航同步登峰

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
2025年華航、星宇、台灣虎航業績同步登峰。聯合報系資料照
華航（2610）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）昨（12）日公布2025年12月、第4季及全年營收，華航及星宇去年第4季單季及全年營收同步刷新歷史紀錄、再締新猷；台灣虎航去年營收也同步登峰。

華航去年12月營收187.94億元，月增8.89%、年增1.83%；第4季合併營收541.6億元，季增6.47%，年增2.4%；累計全年合併營收2,090.9億元，年增2.56%，寫下單季及全年新高紀錄。

展望2026年初，受惠東北亞賞雪旅遊熱潮及東南亞旅遊旺季推動，首爾、東京、北海道、曼谷、吉隆坡等航線需求旺，大洋洲的雪梨、布里斯本及墨爾本，歲末年終旅遊旺季明顯，航線訂位表現預估超過九成。

貨運方面，展望2026年，預期農曆年節前補充庫存效應將逐步顯現，華航將靈活運用現有貨機機隊，依市場需求彈性調整營運策略，持續擴大營收與獲利成長動能。

星宇航空2025年12月總營收為41.34億元，月增率17%，年增率17%。2025全年累計總營收達440.53億元，較去年同期成長24%。星宇航空持續拓展航網布局，將於1月15日正式開航台北–鳳凰城直飛航線，初期規劃每周三班，預計自3月起增為每周四班，進一步強化北美航線布局，提供旅客更多跨洲直飛選擇。

台灣虎航2025年12月自結單月營收14.86億元，年增14.3%；第4季單季營收43.11億元，月與季營收皆為同期新高；2025年全年營收168.99億元，連續二年刷新歷史新高紀錄。

展望2026年，台灣虎航以「領航四部曲」為核心策略，推動品牌全面躍升。

