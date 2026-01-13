拓展北美線華盛頓業務 長榮航今年營運將攀峰

長榮航（2618）總經理孫嘉明昨（12）日宣布，今年7月將飛進美國首都華盛頓（DC），北美線7月前就有機會提前達到每周百班的規模；對於新年度的航空客貨展望有信心，期許2026年營收、獲利再度挑戰史上新高紀錄。

對於新年度客、貨運市場展望，孫嘉明認為，依舊看好。他指出，新年度客運平均票價差異不大，機票售價維持高檔，高艙等需求持續增加，推升整體客運收入；至於貨運在AI需求續旺下，包機需求強勁，貨運全年沒有淡月，今年有信心營收、獲利再度挑戰史上新高。

長榮航空今年的機隊大概還是維持80架客機跟九架貨機。 在調整做法上，新年度將迎接兩架新的787-9三艙的新機，2026年底也會有一架777的客機進行改艙貨機，另外一架330-300會退出這個機隊。

孫嘉明新年度展望要點

孫嘉明表示，2026年雖然只有兩架新機加入，然而機隊規模調整後，今年7月開航桃園直飛華盛頓，隨著華盛頓DC開航後，可以藉由轉機等方式，補足美國東南的航點領域，每周將飛航四班，未來北美直飛航點將達十個航點，北美航班朝著每周百班挺進。

孫嘉明指出，長榮航空過去載北美的東南地區布局比較少一點，為來必須要持續強化，其中，華盛頓DC是政治中心、紐約是財經中心，亞洲飛往美國途經兩地的旅客不少。這個航線轉機的旅客是長榮航的主要目標。

歐洲線方面，孫嘉明指出，會把原來的航線加密、機隊規模放大，義大利米蘭航點於本周五（元月16日）起，增加為每天一班。