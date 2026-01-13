統一好威…營收刷新兩紀錄 統一超、統一實也有好表現

統一集團昨（12）日公布2025年12月營收，統一（1216）企業單月營收523.1億元，年增1.6%，寫同期新高；去年全年營收為6,728.6億元，年增2.3%，全年營收改寫歷史新高紀錄。

統一超（2912）昨天同步公布營收，去年全年營收首度衝破3,500億元，達3,507.3億元，年增3.7%，全年營收締造新紀錄；12月單月營收305.1億元，寫歷史次高，年增4.7%。

統一實12月營收39.7億元，年減11.6%，去年全年營收456.3億元，年增1.7%，累計營收也同步登峰。

統一、統一超營收概況

統一集團表示，統一企業受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及家樂福等各項流通事業業績挹注，帶動去年營收穩健成長，再創新紀錄。

統一超指出，該公司去年結合集團多元生活品牌，以創新、精業、整合三大經營戰術，深耕會員經濟、開發話題新品與強化數位布局等，營運績效穩健成長，轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一資訊、統一百華同步成長，持續挹注整體營收表現。

統一超旗下台灣7-ELEVEN持續擴展門市與智FUN機等多元服務通路，全台服務據點合計已超過8,282家，因應12月降溫保暖、話題聯名鮮食、聖誕跨年、雙12電商購物節等重大節令與活動，更藉由「uniopen會員生活圈」串聯線上線下多元銷售渠道，帶動業績持續向上。

另外，台灣7-ELEVEN持續深耕擁逾1,900萬會員的「uniopen會員生活圈」，去年12月持續整合集團旗下生活品牌通路串聯「中國信託uniopen聯名卡」，持續擴大「OPENPOINT生態圈」點數經濟規模。

台灣7-ELEVEN鮮食持續掌握降溫商機與聯名效益，搭上Netflix現象級美食料理實境秀《黑白大廚》推出多款經典韓式洋食，帶動整體鮮食成長近一成。

統一超指出，春禮年貨採辦需求逐漸升溫，台灣7-ELEVEN掌握線上線下整合門市年節禮盒專區、《預購誌》與i預購/i划算平台推出年菜預購、水果禮盒與各式年貨等上千種商品。