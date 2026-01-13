台塑四寶談展望 環境有望改善

台塑四寶昨（12）日發表2026年營運展望認為，全球經濟成長趨緩、中國大陸石化產能過剩外溢，以及貿易政策與地緣政治不確定性，仍將對產業造成壓力；但在供給調整、能源成本下降及部分新應用需求帶動下，2026年營運環境可望較2025年改善。

南亞（1303）則相對看好2026年營運動能，該公司指出，AI伺服器、高效能運算及高速網通需求持續成長，帶動中高階電子材料出貨量與售價同步提升，加上原料供應偏緊及銅價維持高檔，有利產品價量表現。展望第1季，雖受農曆春節影響工作天數減少，但電子材料及載板相關需求仍具支撐力，全年營運可望在差異化與轉型策略下明顯回升，成為台塑四寶中相對穩健的成長動能來源。

台塑（1301）指出，2026年整體石化景氣仍面臨供過於求與需求成長疲弱的結構性壓力，但整體產業環境可望較2025年略為改善；在產品與布局面，則提高高值化與差別化產品銷售比重，並聚焦電子與半導體、低碳綠能及醫療生技等高階應用領域。

台塑化（6505）表示，2026年上半年全球原油市場仍處於供給過剩格局，油價偏弱，但下半年不排除產油國啟動減產，搭配夏季用油旺季，油價與煉製毛利有望回穩。輕裂廠仍受中國新增乙烯產能持續投放影響，下游石化產品毛利短期內仍承壓。

台化（1326）表示，隨中國啟動反內捲政策、對等關稅逐步明朗，市場秩序有望改善，惟油價偏弱，將審慎控管庫存以避免跌價損失。策略上，台化將持續推動產品與產線整合，擴大利基產品比重。