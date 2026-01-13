快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

台塑四寶談展望 環境有望改善

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑四寶昨（12）日發表2026年營運展望認為，全球經濟成長趨緩、中國大陸石化產能過剩外溢，以及貿易政策與地緣政治不確定性，仍將對產業造成壓力；但在供給調整、能源成本下降及部分新應用需求帶動下，2026年營運環境可望較2025年改善。

南亞（1303）則相對看好2026年營運動能，該公司指出，AI伺服器、高效能運算及高速網通需求持續成長，帶動中高階電子材料出貨量與售價同步提升，加上原料供應偏緊及銅價維持高檔，有利產品價量表現。展望第1季，雖受農曆春節影響工作天數減少，但電子材料及載板相關需求仍具支撐力，全年營運可望在差異化與轉型策略下明顯回升，成為台塑四寶中相對穩健的成長動能來源。

台塑（1301）指出，2026年整體石化景氣仍面臨供過於求與需求成長疲弱的結構性壓力，但整體產業環境可望較2025年略為改善；在產品與布局面，則提高高值化與差別化產品銷售比重，並聚焦電子與半導體、低碳綠能及醫療生技等高階應用領域。

台塑化（6505）表示，2026年上半年全球原油市場仍處於供給過剩格局，油價偏弱，但下半年不排除產油國啟動減產，搭配夏季用油旺季，油價與煉製毛利有望回穩。輕裂廠仍受中國新增乙烯產能持續投放影響，下游石化產品毛利短期內仍承壓。

台化（1326）表示，隨中國啟動反內捲政策、對等關稅逐步明朗，市場秩序有望改善，惟油價偏弱，將審慎控管庫存以避免跌價損失。策略上，台化將持續推動產品與產線整合，擴大利基產品比重。

台塑化 油價

延伸閱讀

AI 題材發威 南亞第4季 EPS 0.62元、季增50.9% 單季獲利創近14季新高

美擬對伊朗動武 推升油價

油價連二降！中油：明日起汽、柴油價格各調降0.2元

加油等等！國內油價連2周調降 汽、柴油下周每公升都調降0.2元

相關新聞

三大干擾…台塑四寶去年虧損 上季獲利增9.1倍

台塑四寶昨（12）日公布2025年營運表現，受到中國大陸新產能衝擊全球供需，加上貿易政策與匯率干擾，四大公司總營收1.3...

中鋼開月盤 五大鋼品全漲 近五月首見 有望引領鋼價進入新一輪上升周期

中鋼昨（12）日開出2月盤價，各類鋼品每公噸全面調漲300元。月盤五大品項鋼材全部上漲，為近五個月來首見，引領鋼價進入新...

高力國際：2026年商辦 穩中求進

展望2026年商用不動產市場，高力國際董座劉學龍認為，市場將進入「危中尋變、穩中求進」的階段，並且點出四大趨勢，包括工業...

亞泥蟬聯幸福企業金獎

亞洲水泥昨（12）日發布，憑藉穩健的經營表現與完善的人才制度，再度蟬聯1111人力銀行「幸福企業」製造業金獎。

中鋼2025年業績低谷 下滑12%

中鋼昨（12）日公告去年12月營收255億元、年減13.8%；第4季營收753億元、年減13%；2025年全年營收3,1...

台達電技術領先 同業變股東

AI需求強勁，台達電挾電源及液冷系統領先技術，從零組件供應商升級為系統整合商，成為新一代AI新霸主，不少電源同業看好台達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。