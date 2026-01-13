三大干擾…台塑四寶去年虧損 上季獲利增9.1倍

台塑四寶昨（12）日公布2025年營運表現，受到中國大陸新產能衝擊全球供需，加上貿易政策與匯率干擾，四大公司總營收1.34兆元，年減8.4%，合計四公司全年虧損10.93億元，而第4季單季總獲利72.3億元，年增9.1倍。

就四大公司去年全年及第4季營運的各別表現，台塑化（6505）總體獲利最高，南亞（1303）成長表現最佳，台化（1326）去年第4季小幅獲利，台塑為第4季單季唯一虧損公司。台塑企業昨日也根據去年集團營運表現，公布2025年年終獎金方案，將連三年發出保底的三個月本薪。

台塑化去年第4季稅後純益51.7億元，年增三倍，每股稅後純益（EPS）0.54元，因煉油與公用事業定期檢修天數增加，以及烯烴事業市況持續疲弱影響，與第3季相比衰退；不過在煉油事業價差改善、產能利用率提升帶動下，全年稅後純益99.4億元，EPS 1.04元，交出年增近七成好成績。

台塑四寶2025年營運表現

南亞去年第4季單季稅後純益49.1億元，創近14季以來新高，年增16.5倍，單季EPS 0.62元；全年稅後純益45.08億元，年增35%，EPS 0.57元。

南亞表示，去年第4季電子材料產品因AI算力、高速傳輸需求快速增加，業界大幅擴張資本支出，使中高階材料營運暢旺，獲利大增；此外聚酯產品發展3C周邊用途，塑膠加工產品把握年節前商機，利益皆小幅增加；南亞也依權益法認列投資損益40.2億元，較去年第3季增加18.1億元。

台化去年第4季稅後純益1,382萬元，雖較上季衰退但與2024年第4季虧損10.6億元相比，已有明顯改善；台化累計2025年全年仍虧損54.8億元，每股淨損0.94元。

台化說明，第4季受設備定檢及市況低迷需求疲軟影響，產銷量萎縮，但透過持續優化產品組合，推動精實生產，有效降低庫存減少跌價損失，並拓展利基產品開發新客源，營業利益略有增加0.4億元。

台塑（1301）去年第4季合併稅後虧損28.7億元，比上季虧損增加22.7億元，每股淨損0.45元，成為台塑四寶第4季營運唯一仍陷虧損的公司。台塑總計去年全年稅後虧損100.54億元，每股淨損1.58元。

台塑表示，2025年第4季銷售量差減少8.4億元，其中配合液鹼外銷客戶船期安排，10月部分訂單提前至9月出貨，液鹼銷售量季減5.7萬噸。由於2025年第4季液鹼低價外銷訂單季減4.8萬噸，液鹼平均價格季增5.4％，導致第4季銷售價差增加2.3億元。