紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

中鋼2025年業績低谷 下滑12%

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（12）日公告去年12月營收255億元、年減13.8%；第4季營收753億元、年減13%；2025年全年營收3,171億元、年減12%。預期全球鋼市進到谷底可望開始反彈向上，後市審慎樂觀。

中鋼表示，雖然鐵礦砂與冶金煤成本略有波動，但隨著美國聯準會（Fed）進入減息周期，基礎建設與製造業動能預計將在今年重啟；歐洲下游加工廠庫存已降至歷史低點，預估有機會出現補庫存需求。

此外，大陸2026年起將加強出口許可管理，可有效抑制低價鋼材氾濫，東南亞國家在基建支撐下，今年鋼鐵需求仍不看淡。

中鋼去年12月集團出貨78.6萬公噸，比目標數80萬公噸少許多。其中內銷出貨42.9萬公噸，較目標41.6萬公噸高，主要是下游客戶接收到急單需求，出貨較預期增加；外銷出貨35.7萬公噸，較目標38.4萬公噸減少約2.7萬公噸。

上市鋼廠主管說，鋼價進到谷底該反彈了，否則大家都受不了，多數鋼廠處於虧損狀態，龍頭中鋼已無法避免，期待金馬年到來，鋼市有重新出發的機會，上下游共同迎接新一波市場榮面到來。

三大干擾…台塑四寶去年虧損 上季獲利增9.1倍

台塑四寶昨（12）日公布2025年營運表現，受到中國大陸新產能衝擊全球供需，加上貿易政策與匯率干擾，四大公司總營收1.3...

中鋼開月盤 五大鋼品全漲 近五月首見 有望引領鋼價進入新一輪上升周期

中鋼昨（12）日開出2月盤價，各類鋼品每公噸全面調漲300元。月盤五大品項鋼材全部上漲，為近五個月來首見，引領鋼價進入新...

高力國際：2026年商辦 穩中求進

展望2026年商用不動產市場，高力國際董座劉學龍認為，市場將進入「危中尋變、穩中求進」的階段，並且點出四大趨勢，包括工業...

亞泥蟬聯幸福企業金獎

亞洲水泥昨（12）日發布，憑藉穩健的經營表現與完善的人才制度，再度蟬聯1111人力銀行「幸福企業」製造業金獎。

台達電技術領先 同業變股東

AI需求強勁，台達電挾電源及液冷系統領先技術，從零組件供應商升級為系統整合商，成為新一代AI新霸主，不少電源同業看好台達...

